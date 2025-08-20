Paukenschlag: Super-Adlerin Kramer beendet Karriere mit 23 Jahren

Nächster Schock-Rücktritt in den Reihen des ÖSV: Sara Marita Kramer gab mit 23 Jahren völlig überraschend ihr Karriereende bekannt.

Mit gerade einmal 23 Jahren verkündet Sara Marita Kramer völlig überraschend ihr Karriereende via Instagram. Die Gesamtweltcup-Siegerin 2022 konnte in ihrer kurzen Karriere insgesamt 15 Springen gewinnen.

Ihr letzter Sieg lag allerdings schon drei Jahre zurück. Besonders bitter waren für Kramer die Olympischen Spiele 2021/2022 in Peking, als sie als absolute Top-Favoritin aufgrund einer COVID-Infektion nicht an den Start gehen durfte.

Letztes Jahr musste die Salzburgerin aufgrund einer Gürtelrose vorzeitig die Saison beenden. Dennoch wollte sie es noch einmal wissen, arbeitete am großen Ziel Olympia, doch scheinbar gab es nun den nächsten Rückschlag und sie entschloss sich, doch zurückzuziehen und die Skisprung-Latten an den Nagel zu hängen.