Knalleffekt: ÖSV-Star beendet Karriere mit nur 28 Jahren

Knalleffekt vor der Olympia-Saison: Biathlet Felix Leitner gab sein Karriereende bekannt.

Leitner feierte in seiner Nachwuchszeit große Erfolge: Dreimal wurde er Junioren-Weltmeister, 2018 holte er den Europameistertitel. Im Weltcup konnte der Tiroler die hohen Erwartungen später – auch aufgrund gesundheitlicher Rückschläge – jedoch nicht erfüllen.

Seine besten Resultate blieben zwei zweite Plätze, einmal im Einzel und einmal mit der Staffel. Bei seinen einzigen Olympischen Spielen 2022 in Peking erreichte er Rang 16 im Einzel und Platz 10 in der Verfolgung. Für die kommende Olympiasaison stand der 28-Jährige nicht mehr im Kader des ÖSV.

© Getty

Emotionales Posting

"Viele Tage wurden zu den besten weil ich mit meinen besten Menschen Momente erleben und feiern konnte. Lachen, weinen, staunen und genießen", schreibt Leitner auf Instagram. "So habe ich die letzten 16 Jahre im wundervollen Biathlon Alltag erlebt und geliebt und so werde ich sie in Erinnerungen behalten", bedankt sich der Biathlet.

"Danke an diejenigen, die mich unterstützt haben"