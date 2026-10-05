Bewaffnete Räuber stürmen Wohnhaus – Paar gefesselt

Die Täter fesselten die Opfer und durchsuchten das gesamte Gebäude.

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Schock am Sonntagmorgen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Ein Paar wurde vor seinem Wohnhaus von zwei bewaffneten und maskierten Männern überfallen. Die Täter zwangen die Opfer ins Haus, fesselten sie und machten sich mit Beute davon.

Räuber durchsuchen das ganze Haus

Gegen 6 Uhr kehrte das Paar mit den Einnahmen einer Veranstaltung nach Hause zurück. Das Duo wartete bereits vor dem Gebäude. Mit einer Pistole bedrohten die beiden die Frau und ihren Lebensgefährten und zwangen sie, die Haustür zu öffnen. Im Gebäude wurden die Opfer gefesselt. Die Räuber durchsuchten anschließend die Räume und nahmen Bargeld, mehrere teure Uhren, Schmuck und Handys mit. Auch die Tageseinnahmen aus dem Auto wurden gestohlen. Danach flüchteten die Täter mit dem Pkw des Paares und ließen die Opfer gefesselt zurück.

Polizei fahndet nach den Räubern

Der Frau gelang es kurze Zeit später, sich zu befreien und auf der Straße Hilfe zu holen. Eine sofort gestartete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Das gestohlene Auto wurde allerdings nahe dem Tatort gefunden. Das Paar blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Die beiden Opfer blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch einen Schock. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und die weiteren Ermittlungen übernommen. Aus Gründen des Opferschutzes, um keine Rückschlüsse auf die Identität der Betroffenen zuzulassen, werden das genaue Alter der Opfer sowie die betreffende Gemeinde bewusst nicht bekanntgegeben. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter 059 133 60 3333 entgegen.