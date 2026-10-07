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Bottas-Wahnsinn! F1-Star radelt 420 Kilometer zum Singapur-GP

SR
von
Ein weiß-schwarzer Rennwagen des Cadillac-Teams fährt auf einer asphaltierten Rennstrecke vor einem anderen Boliden.
© APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA
Was für eine außergewöhnliche Anreise! Formel-1-Pilot Valtteri Bottas strampelte auf seinem Gravelbike über 420 Kilometer von Malaysia nach Singapur, um sich auf den Grand Prix vorzubereiten.
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Der finnische Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat seine ungewöhnliche Anreise zum Grand Prix von Singapur erfolgreich beendet. Der 37-jährige Cadillac-Pilot hatte sich nach dem Formel-1-Rennen am vergangenen Sonntag in Sepang in Malaysia kurzfristig auf sein Fahrrad geschwungen, um den Weg in den Stadtstaat im Süden von Malaysia aus eigener Muskelkraft zu bewältigen.

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Knapp 420 Kilometer legte der frühere Mercedes-Teamkollege auf seinem Gravelbike zurück und dokumentierte die gesamte Route akribisch über die Fitness-App Strava. Auf seiner Schlusstagsetappe absolvierte der Finne die verbleibenden 40,16 Kilometer bis direkt ins Herz von Singapur in einer Zeit von genau einer Stunde und 39 Minuten. Damit verschaffte sich der Routinier noch etwas Zeit zum Durchschnaufen, ehe am Donnerstag die obligatorischen Medientermine der Königsklasse auf dem Programm stehen.

Ausfall in Sepang ermöglichte frühe Radltour

Radfahrer auf einem Schotterweg, daneben eine Karte mit Fahrdaten von Malaysia nach Singapur.
Valtteri Bottas © Instagram/X

Der leidenschaftliche Radfahrer, der mit der australischen Profi-Radrennfahrerin Tiffany Cromwell liiert ist, nutzte ein sportliches Missgeschick für seine Radtour. Da Bottas beim Rennen am Sonntag in Malaysia vorzeitig ausgeschieden war, konnte er den Trip früher als geplant in Angriff nehmen.

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