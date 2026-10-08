Ceferin will weiter UEFA-Chef bleiben

Aleksander Ceferin strebt eine weitere Amtszeit als Präsident der Europäischen Fußball-Union UEFA an und stellt sich im kommenden April zur Wiederwahl.

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Der Slowene kündigte seine Bewerbung bei einem Treffen der 55 UEFA-Mitgliedsverbände in Berlin an und scheidet damit als möglicher Gegenkandidat von Gianni Infantino für das Amt des FIFA-Präsidenten aus. Ambitionen, den umstrittenen Chef des Weltverbands herauszufordern, hatte Ceferin zuletzt bereits mehrfach verneint.

Die Wahl für vier weitere Jahre findet beim UEFA-Kongress am 22. April in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht, ein solcher wäre zum derzeitigen Zeitpunkt auch chancenlos im Kampf gegen den angesehenen Ceferin, der seit September 2016 im Amt ist. "Ich möchte den nationalen Verbänden für ihr Vertrauen danken", sagte Ceferin am Donnerstag. "Wir sind in den vergangenen Jahren vor außergewöhnlichen Herausforderungen gestanden, und wir haben sie als ein Team gemeistert. Es liegt noch wichtige Arbeit vor uns, und deshalb habe ich ihre Bitte, erneut zu kandidieren, angenommen."

Ceferin wichtiger Gegenspieler für Infantino

Eine der dringlichsten Aufgaben für den UEFA-Präsidenten bleibt, die Opposition gegen Infantino im Machtkampf um die Zukunft des Weltverbands zu orchestrieren. Vor allem aus Europa haben Verbände dem FIFA-Chef das Vertrauen entzogen. Die UEFA teilte am Donnerstag mit, dass alle 55 Nationalverbände mit Ausnahme Aserbaidschans die Reformvorschläge für die FIFA unterstützten. "Die Nationalverbände bekräftigten, dass sie das Vertrauen in die derzeitige FIFA-Führung verloren haben", teilte die UEFA mit. "Eine institutionelle Reform allein wird nicht ausreichen."

Aleksander Ceferin und Gianni Infantino. © UEFA via Getty Images

Infantino steht nach einem letztlich gescheiterten Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren im Sommer massiv unter Druck. Er hatte darauf zuletzt reagiert und seinen Gegnern erstmals Gespräche über mögliche Reformen in der FIFA angeboten.

Der europäische Fußball hat bisher noch keinen Gegenkandidaten für Infantino bei der Wahl des FIFA-Präsidenten im März 2027 im marokkanischen Rabat präsentieren können. Bis zum Ende des 18. Novembers hat die Opposition Zeit, offiziell einen Bewerber zu benennen.

Ceferin revidiert Meinung: 2024 zu "müde" für neue Amtszeit

Eine erneute UEFA-Kandidatur Ceferins wird durch eine Statutenänderung im Jahr 2024 ermöglicht. In den Regularien des Kontinentalverbands ist eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren verankert. Weil Ceferin seine erste Amtszeit aber vom damals gesperrten Michel Platini übernahm, zählt diese nach der Anpassung nicht mehr mit.

Eigentlich hatte Ceferin vor zweieinhalb Jahren angekündigt, nicht wieder antreten zu wollen, weil er "müde" sei und die UEFA "frisches Blut" brauche. Diese Meinung hatte er aber intern relativ schnell wieder revidiert und verkündete nun bei dem Berliner Spitzentreffen seine erneute Kandidatur.