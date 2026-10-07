Cosmó: Tourstart nach der großen Chart-Pleite

Beim Song Contest gab es nur den vorletzten Platz und in den Charts ist Cosmó mit dem neuen Album gleich gar nicht zu finden, dennoch geht er mit großem Optimismus in seine Tournee. Der Österreich-Premiere steigt am Donnerstag in Wien.

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Sein letzter großer Wien-Auftritt war vor einem Millionen-Publikum: Im Mai musste sich unser Cosmó beim Song Contest mit dem vorletzten Platz zufriedengeben („Ein Erfolg!“) Jetzt geht er es deutlich kleiner an. Am Donnerstag (8. Oktober) zündet er im Flex Cafe die Österreich-Premiere von "Lieber tour ich weiter". Gerade Mal 300 Fans hätten im Nebenraum des In-Clubs Platz. Es gibt aber bei oeticket und ticket24.at noch immer Karten.

Im oe24 Interview spricht Cosmó über seinen Neustart. © Zeidler

"Der Rahmen ist natürlich kleiner als beim ESC, aber es ist eine große Ehre, dass wir jetzt auf eigene Tour fahren dürfen, auch weil sich Menschen dafür Zeit nehmen und ein Ticket kaufen," sieht er seinen Status im oe24.TV-Interview realistisch. Der Chart-Eintritt blieb ihm ja mit der Ende September veröffentlichten CD "Lieber träum ich weiter" überraschenderweise verwehrt. Cosmó schlitterte sogar an den Top 75 vorbei! Er nimmt es aber sportlich: "Die Tour bedeutet mir mehr als die Charts. Mir sind volle Konzerte deutlich wichtiger als eine Top-5-Platzierung!!"

Das Album "Lieber träum ich weiter" schaffte es bislang nicht in die Charts. © Release PR

Gut aufgewärmt von Sommer-Konzerten im Vorprogramm von Pizzera & Jaus oder Folkshile sowie drei Shows in Deutschland verspricht Cosmó für Wien die "große-Konzert-Party": "Das Publikum soll lachen, weinen, tanzen, toben und springen. Ich werde einen großen emotionalen Bogen ziehen. Man wird mich damit als Künstler und Mensch besser kennenlernen, denn wir werden ganz sicher nicht nur die Songs runterspulen. Denn da könnte man ja einfach gleich Spotify aufdrehen."

Der "Tanzschein" ertönt jetzt live. Cosmó rockt Wien, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck und Dornbirn. © ORF

Dafür setzt Cosmó nicht nur den "Tanzschein", sondern auch alle anderen 10 Album-Songs auf die Setliste. Und eine Überraschung.“ Es wird auch einen Coversong geben, der ganz gut zu meiner bisherigen Reise passt.“ Auch bei den folgenden Auftritten in Linz (9. Oktober), Graz (10. 10.), Salzburg (14. 10.), Innsbruck (15. 10.) und Dornbirn (16. 10.)