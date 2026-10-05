9. & 10. Oktober
Countdown zu den MADONNA Beauty Days
Der Countdown läuft für Beautynistas: Am kommenden Freitag, 9. Oktober, und Samstag, 10. Oktober, verwandelt sich die Wiener METAStadt (1220 Wien, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3) für gleich zwei Tage in einen Schönheitstempel.
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Die MADONNA Beauty Days sorgen auch heuer wieder mit einer Vielzahl an Beauty-Cornern und internationalen Stargästen für Furore.
Auch für eine entspannte Anreise ist gesorgt - an beiden Tagen steht ein Shuttlebus (ab 9 Uhr, jede halbe Stunde) kostenlos zur Verfügung.
Die genaue Abholstelle am Schwedenplatz befindet sich an der Bushaltestelle gegenüber dem Motto am Fluss, am Franz-Josefs-Kai (mit MADONNA BEAUTY DAYS gebrandet).
Gipfeltreffen der Beauty-Experten
Die neuesten Trends, spannende Treatments, Beauty-Know-how und tolle Goody Bags warten auf die Besucher:innen, die sich vor Ort beraten und verschönern lassen können. Interessante Masterclasses können ebenfalls gebucht werden – letzte Plätze kann man noch unter www.madonnabeautyday.at ergattern.
Auf der großen Bühne finden an beiden Tagen hochkarätige Live-Talks statt – u.a. mit den TV-Beautys Sylvie Meis und Evelyn Burdecki sowie Publikums-Liebling Jorge González.
RED- (49,90 Euro) oder GOLD-Tickets (um 99,90 Euro) und alle Infos zum Programm sowie über den Gratis-Shuttle-Bus unter www.madonnabeautyday.at!
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