Fast 1 Millionen sahen Österreichs WM-Wunder

Das dritte Österreich-Match in der Gruppenphase der Fußball-WM ist trotz einer denkbar ungünstigen Anpfiffzeit auf hohes Zuseherinteresse gestoßen.

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Für die 1. Halbzeit im Aufeinandertreffen mit Algerien ab vier Uhr am Sonntagmorgen waren bereits im Schnitt 695.000 Personen auf ORF 1 mit dabei. Der Zuschauerschnitt stieg für die zweite, denkbar dramatische Halbzeit auf 903.000 an. Der Marktanteil betrug 86 Prozent. Laut ORF wurden für diese Zeitzone "alle Rekorde" gebrochen.

Die Durchschnittsreichweite für den Livestream zur 2. Halbzeit war mit 145.000 ebenfalls beachtlich. Das Match, das letztlich 3:3 ausging, war dennoch angesichts der Uhrzeit wenig überraschend das quotenschwächste der bisherigen drei Österreich-Partien. Die zweite Halbzeit von Österreich gegen Jordanien sahen im Schnitt 1,24 Mio. Personen auf ORF 1, wobei der Anpfiff am 17. Juni um 6 Uhr Früh erfolgte. Der Kracher gegen Argentinien ging dagegen zu einer für ein europäisches Publikum angenehmen Uhrzeit (ab 19 Uhr) über die Bühne. Im Schnitt waren 2,1 Mio. Zuschauerinnen auf ServusTV mit dabei. Der Salzburger Privatsender zeigt auch das nächste Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft - und das ebenfalls zu guter Sendezeit. Am Donnerstag erfolgt der Anpfiff im Sechzehntelfinale gegen Spanien um 21 Uhr.

Mit der zu Ende gegangenen Gruppenphase zeigt sich der ORF hoch zufrieden. 6,0 Mio. Personen hätten Spiele, WM-Studios und die weitere Berichterstattung zum sportlichen Megaevent in den USA, Mexiko und Kanada bisher zumindest kurz verfolgt, hieß es in einer Aussendung. Damit liegt die WM bereits vor jener in Katar 2022, mit der 5,4 Mio. Personen mittels der ORF-Berichterstattung in Kontakt kamen. Im ORF-Reichweitenranking belegen die beiden vom öffentlich-rechtlichen Medienhaus übertragenen Österreich-Spiele die Plätze 1 und 5. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika sahen im Schnitt 1,01 Mio. Personen. Frankreich gegen Senegal blieb mit im Schnitt 982.000 Zusehern knapp unter der Millionenmarke. Online verzeichnete der ORF bisher 285 Mio. Nutzungsminuten und 6,7 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge).