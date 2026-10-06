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Fast jeder Zehnte will Unternehmen gründen

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Weiße Fahne mit rotem WKÖ-Logo vor modernen Gebäuden in Wien.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
9 Prozent der Österreicher planen eine Unternehmensgründung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Besonders viele Gründungspläne gibt es unter Menschen mit unternehmerischen Eltern.
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Fast jeder Zehnte hat hierzulande konkrete Pläne, ein Unternehmen zu gründen. 30 Prozent können sich eine Unternehmensgründung grundsätzlich vorstellen, ergab eine Umfrage unter 1.500 Personen im Auftrag der Stiftung Unternehmerische Zukunft.

Beide Werte erhöhen sich unter Menschen, bei denen zumindest ein Elternteil unternehmerisch tätig ist. Dann können sich 47 Prozent eine Gründung vorstellen und 18 Prozent haben eine konkrete Absicht.

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Es gibt Chancen und Hürden

"Österreich fehlt es nicht an unternehmerischem Talent, sondern an der Ausschöpfung dieses Potenzials", so Markus Raunig, Vorstand der Stiftung Unternehmerische Zukunft. Dieses Potenzial besser auszuschöpfen sei die Aufgabe der Stiftung.

Als größte Hürden sehen die Befragten das wirtschaftliche Risiko (23 Prozent) und fehlendes Kapital (17 Prozent), Bürokratie und schwierige Rahmenbedingungen (je 10 Prozent) sowie die Steuer- und Abgabenbelastung (8 Prozent). Fast acht von zehn Befragten ist Sicherheit wichtiger als Chancen.

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