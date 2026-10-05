Gab sich Hooligan als Frau aus und foppte Bürgermeister?

Jetzt ist es zur Hausdurchsuchung gekommen! Das Motiv dürfte Rache sein.

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Skandal in Salzburgs zweitgrößter Stadt Hallein! Der beliebte Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) wurde Opfer eine heimtückischen Attacke. Das Motiv dürfte Rache gewesen sein.

Halleins Bürgermeister gilt landesweit als starke Person seiner Partei, die SPÖ konnte er in der letzten Wahl der beschaulichen Kleinstadt zu einem grandiosen Sieg führen. Doch jetzt kracht es in Hallein: vor zwei Wochen begann die anonyme Schmutzkübelkampagne, die mit derben Methoden gegen den Stadtchef geführt wurde. Angeblich private Chats mit einer Frau und gewisse Selfies wurden aber nicht nur online verbreitet, sondern auch ausgedruckt und als Flyer verwendet und sogar öffentlich aufgeklebt. Es ist laut Polizei noch nicht klar, ob die vermeintlichen Chats und Bilder überhaupt echt sind oder KI-generiert.

Rache wegen Lokalrazzia?

Die fiese Kampagne ist nun um eine Facette reicher. Wie jetzt bekannt wurde, kam es zur Hausdurchsuchung eines ortsbekannten Unternehmers.

Gegen den in der Szene einschlägig bekannten Hooligan läuft bereits ein Verfahren wegen Körperverletzung. Im Sommer sollen außerdem in seinem Kellerlokal unerlaubte Geräte polizeilich entfernt worden sein.

Die Wut entlud sich dann offenbar gegen die Politik, mit verheerenden Folgen, denn die Personaldaten des Unternehmers wurden laut Medienberichten in den Dateien gefunden. Die Polizei beschlagnahmte auch Laptops, SIM-Karten und Handys. Die Untersuchung läuft. Jetzt soll geklärt werden, ob Bilder und Chats echt sind oder vom Verdächtigen gefälscht worden sind.

War es "Catfishing"?

Handelt es sich um einen Fall von "Catfishing"? Bei solchen "Rache-Krimis" oder gezielten Diskreditierungen im Internet ist es eine gängige Masche, dass Täter mit Fake-Profilen – oft unter der Identität einer attraktiven Frau – Kontakt zu Opfern aufbauen, um intime Nachrichten oder Fotos zu entlocken, die dann für Erpressungen oder Schmutzkübelkampagnen genutzt werden.