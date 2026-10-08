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"Trauriger Tag"

Heinz Kinigadner trauert um seinen Bruder Hansi

Gerhard Kopcsa
von
Ein Mann mit grauem Bart und "Wings for Life"-Kappe trägt ein weißes Hemd mit Red Bull-Logo.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Hansi Kinigadner, der Bruder der österreichischen Motorrad-Legende Heinz Kinigadner, ist im Alter von 70 Jahren gestorben.
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Die Motocross-Szene und die Motorrad-Legende Heinz Kinigadner trauern um Hansi Kinigadner. Der am 17. Juli 1956 geborene Tiroler ist heute im Alter von 70 Jahren gestorben.

"Sehr, sehr trauriger Tag"

"Ein sehr, sehr trauriger Tag. Auf Wiedersehen Hansi!", schrieb Heinz Kinigadner in einem emotionalen Trauer-Posting auf Instagram. Dazu postete die Motorrad-Ikone Fotos von gemeinsamen Erlebnissen und Momenten mit seinem Bruder.

Erfolge und Schicksalsschläge

Hansi Kinigadner feierte mit zwei österreichischen Motocross-Staatsmeistertiteln (1978, 1980) in der 250-ccm-Klasse seine größten Erfolge.

Hansi Kinigadner verunglückte am 14. Oktober 1984 beim österreichischen Meisterschaftslauf in Höhnhart und war seither querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen.

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Auch Heinz Kinigadners Sohn Hannes verunglückte bei einem Motocross-Rennen. Er ist seit 2003 ebenfalls querschnittsgelähmt.

Heinz Kinigadner und Dietrich Mateschitz gründeten im Jahr 2004 die "Wings for Life"-Stiftung.

Familie Kinigadner bittet nun um Spenden für die Stiftung "Wings for Life" anstatt Blumen und Kränzen. Das Ziel der Stiftung ist es, Querschnittslähmung heilbar zu machen.

In der Traueranzeige für den nun verstorbenen Hansi Kinigadner schreiben die Angehörigen: "Der Kampf seines Lebens ist zu Ende."

Hansi Kinigadner hinterlässt seine Frau Katy, seine Tochter Kathrin und deren Familie. Auch seine Geschwister und weitere Angehörige und Freunde trauern um ihn.

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