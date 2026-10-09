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Samstag-Duell

Hürde GAK für Salzburger Gipfelstürmer

SR
von
p20260215_4975 Grazer AK 1902 vs. FC Red Bull Salzburg (1:1 Endstand, 1:1 Halbzeit) am 15.02..2026 Bild zeigt: v.l. Beres OPWUSU, Torschütze Karim KONATE. Foto © by der Plankenauer, www.der-plankenauer.at
© der plankenauer/Mag. Plankenauer
Red Bull Salzburg kann an diesem Spieltag, mindestens vorübergehend, die Tabellenspitze übernehmen.
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Die große Hürde für den Sprung ganz nach oben – abgesehen vom Duell LASK vs. Rapid am Sonntag – ist der der Gegner am Samstag (17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker): Der Grazer AK.

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Und die "Rotjacken" waren seit ihrer Rückkehr in Österreichs Oberhaus 2024 durchaus ein Problem für die Bullen. Zwar gelang in den vier Duellen noch kein Sieg und das Spiel in Wals-Siezenheim letzte Saison brachte eine 0:5-Abreibung, doch die Hälfte der Duelle endete in einer Punkteteilung.

Röhl: "GAK ist sehr heimstark"

Diese würde dem Team von Danny Röhl dann definitiv nur vorerst den Sprung auf Platz eins bringen. Ein Sieg, während Rapid in Linz sieglos bleibt, und der einstige Serienmeister bekommt mit der Tabellenführung ein beinahe vergessenes Gefühl zurück. Okay, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber zuletzt war dies im März der Fall. Zu wenig für die Ansprüche in Salzburg.

Warum Gerald Scheiblehner und seine Mannen nicht zu unterschätzen sind, brachte RBS-Coach Röhl bei der PK auf den Punkt: "Der GAK ist seit dem Trainerwechsel, also seit drei Spielen, ungeschlagen. Generell sind die Grazer sehr heimstark und haben in den letzten zehn Heimmatches nicht mehr verloren."

Zahlreiche Salzburger Blessuren

Erschwerend hinzu kommen die Salzburger Probleme auswärts, mit nur einem Sieg und zwei Remis. Ebenso die angestauten Verletzungen in der Länderspielpause wie Christian Zawieschitzky (Adduktoren), Kapitän Nikolas Veratschnig (Bänder) oder Damir Redzic (Knöchel).

Das 1:1 der SV Ried vor zwei Runden lieferte dem GAK jedenfalls eine Blaupause, wie es gehen kann.

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