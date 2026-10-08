Lugner-Clan feierte "Außer Kontrolle" im Theater

Intendant Marcus Strahl lud zur Premiere der Verwechslungskomödie von Ray Cooney und zahlreiche VIPs waren dabei.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der Wiener Fassung des Welterfolgs gerät das heimliche Tête-à-tête eines Ministers im Hotel Sacher durch eine unerwartete Leiche völlig aus dem Ruder. Es folgt ein aberwitziger Schlagabtausch voller Ausreden, rasanter Pointen und absoluter Chaos-Garantie.

Marcus und Leila Strahl mit Hubert Wolf © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Besetzung begeistert auf der Bühne

Auf der Bühne stehen Hubert Wolf, Doris Drechsel, Leila Strahl, Victor Kautsch, Robert Kolar und Willy Prainsack. Im Publikum jubelte unter anderem Christina Lugner mit Mutter Martha Haidinger, Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo, sowie Martina und Werner Fasslabend.