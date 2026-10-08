Neue Bühne Wien
Lugner-Clan feierte "Außer Kontrolle" im Theater
In der Wiener Fassung des Welterfolgs gerät das heimliche Tête-à-tête eines Ministers im Hotel Sacher durch eine unerwartete Leiche völlig aus dem Ruder. Es folgt ein aberwitziger Schlagabtausch voller Ausreden, rasanter Pointen und absoluter Chaos-Garantie.
Prominente Besetzung begeistert auf der Bühne
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Auf der Bühne stehen Hubert Wolf, Doris Drechsel, Leila Strahl, Victor Kautsch, Robert Kolar und Willy Prainsack. Im Publikum jubelte unter anderem Christina Lugner mit Mutter Martha Haidinger, Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo, sowie Martina und Werner Fasslabend.
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