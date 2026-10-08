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Neue Bühne Wien

Lugner-Clan feierte "Außer Kontrolle" im Theater

René Wastler
von
Martha Haidinger, Christina, Jacqueline und Leo Lugner
© Andreas Tischler / Vienna Press
Intendant Marcus Strahl lud zur Premiere der Verwechslungskomödie von Ray Cooney und zahlreiche VIPs waren dabei.
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In der Wiener Fassung des Welterfolgs gerät das heimliche Tête-à-tête eines Ministers im Hotel Sacher durch eine unerwartete Leiche völlig aus dem Ruder. Es folgt ein aberwitziger Schlagabtausch voller Ausreden, rasanter Pointen und absoluter Chaos-Garantie.

Marcus und Leila Strahl mit Hubert Wolf
Marcus und Leila Strahl mit Hubert Wolf © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Besetzung begeistert auf der Bühne

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Auf der Bühne stehen Hubert Wolf, Doris Drechsel, Leila Strahl, Victor Kautsch, Robert Kolar und Willy Prainsack. Im Publikum jubelte unter anderem Christina Lugner mit Mutter Martha Haidinger, Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo, sowie Martina und Werner Fasslabend.

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