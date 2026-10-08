Prominenter Jubel in der Komödie am Kai

Zahlreiche VIPs fanden sich zur Premiere von Erich Furrer und Gabriela Benesch ein.

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Was für eine Liebeserklärung an das Theater! Bei der gefeierten Premiere von "Puck & Co – Ein Sommernachtstraum" in der Komödie am Kai, riss das temporeiche Shakespeare-Stück mit zwei Schauspielern in unzähligen Rollen das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.

Erich Furrer und Gabriela Benesch © Katharina Schiffl

In der genialen Neudichtung von Erich Furrer und unter der Regie von Gabriela Benesch rasten die beiden brillanten Schauspieler Erich Furrer und Eva Binder mit Vollgas durch Zeit und Raum. Frech, witzig und vollgepackt mit grandioser Comedy, Slapstick und Musik schlüpfte das Duo im Sekundentakt in unzählige Rollen des Shakespeare-Klassikers.

Christian Kolonovits und Brigitte Just © Katharina Schiffl

Das ließen sich auch die prominenten Gäste nicht entgehen. Im begeisterten Premierenpublikum gesichtet: Das Schauspieler-Paar Barbara Wussow & Albert Fortell, Musik-Legende Christian Kolonovits & Brigitte Just, Magier-Ikone Magic Christian, Grande Dame Dany Sigel, Kultur-Lady Edith Leyrer, Eisprinzessin Trixi Schuba sowie Musiker Mario Pecoraro.