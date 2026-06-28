Geniales Tor
Mega-Konter! Sabitzer lässt ganz Österreich jubeln
5:17 Uhr in Österreich - und Marcel Sabitzer knallt die Kugel rein! In seinem 101. Länderspiel ließ es der Dortmund-Star krachen.
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Der Mittelfeld-Regisseur vollende einen sensationellen Konter: Konrad Laimer erkämpfte den Ball in der Mitte, dann der präzise Pass an die Strafraumgrenze.
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Diese Chance ließ sich Sabitzer nicht nehmen, versenkte gnadenlos ins lange Kreuzeck! 2:1 für Österreich!
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