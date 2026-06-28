Unser Team
TV
E-Paper
Sport

Geniales Tor

Mega-Konter! Sabitzer lässt ganz Österreich jubeln

© Getty Images
Was für ein Konter! Marcel Sabitzer lässt Österreich in den frühen Morgenstunden jubeln!
OE24 auf Google bevorzugen

5:17 Uhr in Österreich - und Marcel Sabitzer knallt die Kugel rein! In seinem 101. Länderspiel ließ es der Dortmund-Star krachen.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

"Superwoman": Hartberg-Präsidentin fiebert im Stadion mit

Bitter! Mwene-Blackout bringt Algerien zurück

Der Mittelfeld-Regisseur vollende einen sensationellen Konter: Konrad Laimer erkämpfte den Ball in der Mitte, dann der präzise Pass an die Strafraumgrenze.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Diese Chance ließ sich Sabitzer nicht nehmen, versenkte gnadenlos ins lange Kreuzeck! 2:1 für Österreich!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Superwoman": Hartberg-Präsidentin fiebert im Stadion mit

Bitter! Mwene-Blackout bringt Algerien zurück

Verletzt raus! Muskel-Drama bei ÖFB-Kapitän Alaba

"Völlig wurscht!" Herzog sorgt im ORF für Lacher

Mega-Konter! Sabitzer lässt ganz Österreich jubeln

BIST DU DEPPERT! ÖFB-Helden schießen uns zum Aufstieg

DANKE Sasa! ER ist unser großer WM-Held

Eiskalt! So cool ließ uns Arnautovic jubeln

Pfeifkonzert für ÖFB-Team: "Schande von Kansas"

Kracher! Stange rettet Österreich vor Gegentor