Michelle Hunziker: Erstes Foto mit neuer Liebe

Große Gefühle bei Michelle Hunziker: Der bekannte TV-Star zeigt sich auf Instagram erstmals offiziell mit ihrem neuen Partner Giulio Berruti und schwärmt emotional von ihrem gemeinsamen Glück.

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Ein Sonnenuntergang, zwei Silhouetten und ganz viel Gefühl. Bisher schwärmte Michelle Hunziker (49) nur lauthals von ihrer neuen Liebe, doch jetzt möchte sie auch alle daran teilhaben lassen.

© Getty Images

Bei Instagram veröffentlichte der TV-Star erstmals ein Foto mit ihrem Liebling Giulio Berruti (41). Besonders charmant: Der Mann an ihrer Seite ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Zahnarzt. Und offenbar versteht er sein Handwerk bestens. Denn wer die Bilder sieht, bekommt schnell den Eindruck: Giulio hat Michelle nicht nur ein strahlendes Lächeln beschert, sondern sich längst einen festen Platz in ihrem Herzen gesichert. die beiden wirken schwer verliebt! Schon Anfang Mai schwärmte Michelle in einem emotionalen Interview mit der italienischen Zeitschrift "Chi":

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"Ich bin glücklich. Ich habe alles losgelassen. Ich habe all die Schutzpanzer, all die Mauern, die ich um mich herum errichtet hatte, abgelegt." In früheren Beziehungen habe sie sich immer schützen wollen. "Ich habe mir einen guten Schutzpanzer zugelegt, sowohl körperlich als auch emotional." Mittlerweile habe sie ihren Panzer ablegen können, da Giulio ihr den nötigen Schutz gebe.

Immer wieder wild knutschend gesehen

Zuletzt wurden die beiden immer wieder zusammen gesehen: Mal holte Michelle ihren Liebsten vom Flughafen ab – zur Begrüßung gab’s einen laaaangen Kuss. Mal wurden Michelle und Giulio am Comer See (Italien) erwischt – wild knutschend beim Mittagessen. So schön kann Liebe sein! Für Giulio Berruti ist es nicht die erste Beziehung mit einer prominenten Frau: Er ist der Ex der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi (45). Rund fünf Jahre waren sie zusammen, die Trennung wurde im Oktober 2025 öffentlich. Michelle Hunziker turtelte vor einem Jahr noch mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (58).

Die früheren Beziehungen im Überblick

Von 1998 bis 2009 war sie mit Popsänger Eros Ramazzotti (62) verheiratet, mit dem sie Tochter Aurora (29) hat. 2014 gab sie dem Unternehmer Tomaso Trussardi (43) das Jawort. Aus der Ehe gingen die Töchter Sole (12) und Celeste (10) hervor. 2022 trennten sich Hunziker und Trussardi nach knapp acht Jahren Ehe. In den vergangenen Jahren wurde die Moderatorin immer wieder mit verschiedenen Männern in Verbindung gebracht. Jetzt hat Giulio Berruti ihr Herz erobert.