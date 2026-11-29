Drei Liga-Jokertore: Kein Premier-League-Profi hat mehr, auch Spaniens Spitze liegt gleichauf. Baumgartner trifft von der Bank wie kein anderer.

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Vier­einhalb Monate Zwangspause. Jetzt fünf Tore von der Bank. Christoph Baumgartner meldet sich nach seiner schweren Verletzung mit einer Serie zurück, die auch international heraussticht: Drei seiner Jokertore erzielte er in der Bundesliga. Mehr als jeder Einwechselspieler der Premier League.

Den jüngsten Treffer lieferte der ÖFB-Star am Sonntag beim 2:2 in Freiburg. Und was für einen: Nach einem Einwurf von Ridle Baku und einer Kopfballverlängerung von Tidiam Gomis nahm Baumgartner den Ball per Dropkick. 87,47 km/h, knapp 13 Meter, linkes Eck. Der Ausgleich in der Nachspielzeit (90.+3).

Mehr Jokertore als jeder England-Profi

In der deutschen Bundesliga teilt sich Baumgartner mit Leipzig-Kollege Rômulo und Elversbergs Maurice Krattenmacher die Spitze der Joker-Wertung. Alle drei halten laut Statistikdienst StatMuse bei drei Treffern nach Einwechslungen.

In England hat noch kein Spieler öfter als zweimal von der Bank getroffen. Auch Spaniens beste Joker liegen nicht vor Baumgartner: Carlos Espí, Pablo García und Mariano Díaz kommen ebenfalls auf drei Tore.

Dabei gab Baumgartner erst im Oktober sein Comeback. Gegen Elversberg traf er beim 4:0 zum ersten Mal wieder in der Liga (84.). In Augsburg ging es noch schneller: Einwechslung in der 65. Minute, Tor zum 5:2-Endstand in der 66.

Baumgartners Dropkick schlägt zum 2:2 ein. Freiburgs Torhüter Mio Backhaus streckt sich vergeblich. © IMAGO/STEINSIEK.CH

Fünf Tore von der Bank

Auch im DFB-Pokal entschied Baumgartner bereits ein Spiel. Bei Rot-Weiss Essen kam er in der 62. Minute beim Stand von 0:1. Mit seinem Doppelpack in der 78. und 82. Minute schoss er Leipzig ins Achtelfinale.

Drei Ligatore, zwei Pokaltreffer: Sämtliche fünf Saisontore für Leipzig gelangen dem Niederösterreicher nach Einwechslungen. In Freiburg brachte ihn Trainer Martín Demichelis in der 66. Minute. Eine Kopfballchance vergab er noch (79.), dann saß der Dropkick.

Nach dem Traumtor kommt die Kritik

Baumgartner jubelte über seinen Treffer, sprach danach aber auch die Leipziger Schwächen an. "Sie waren im Gegenpressing viel schärfer als wir", sagte er über die Freiburger. Vor allem vor der Pause habe seiner Mannschaft die nötige Aggressivität gefehlt.

Demichelis sagte im TV über den aufgeholten Zwei-Tore-Rückstand: "Vor einigen Wochen hätten wir verloren."

Leipzigs Vizekapitän geht voran

Mehr Verantwortung bekam Baumgartner schon während seiner Verletzungspause. Im August ernannte ihn Demichelis zum Stellvertreter von Kapitän David Raum. Damit übernahm er die Rolle des nach Nottingham gewechselten Xaver Schlager.

Im Interview auf Leipzigs Klubhomepage erklärte Baumgartner nach seinem Comeback: "Ich pushe mich selbst immer ans Limit und kann damit auch die Mannschaft mitreißen."

Seine Erfahrung gibt er an die jüngeren Spieler weiter. "Da gehe ich voran, lebe Dinge vor."

Am Mittwoch wartet die nächste Pokalaufgabe: Leipzig tritt im Achtelfinale bei Bayer Leverkusen an (2. Dezember, 18 Uhr).