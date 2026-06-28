ORF-Experte Herzog hätte fast den Ankick verpasst

Stress für ORF-Experte Andi Herzog. Die ÖFB-Legende hätte fast den Ankick in Kansas City verpasst.

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Ausgerechnet in dem Stadion, in dem seine Karriere zu Ende ging, kehrte Herzog als ORF-Experte und Co-Kommentator zurück.

Doch der 57-Jährige plauderte live im TV beim Match gegen Algerien aus dem Nähkästchen: "Ich hätte fast die erste Hälfte verpasst."

Warum? "Das Stadion ist so groß, der Weg nach oben zu den Kommentatorenkabinen sehr weit", erklärt der 103-fache Teamspieler.

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"Zusätzlich haben sie noch den Aufzug gesperrt", lacht der "Herzerl".