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Alarm auf US-Basis

Pentagon holt Bomber-Flotte heimlich zurück

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Das Pentagon zieht seine Bomber-Flotte nach einem Terror-Verdacht aus Fairford ab.
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Washington/London. Nach dem Vorfall an einem US-Luftwaffenstützpunkt in Großbritannien hat das Pentagon all seine Langstreckenbomber zurückbeordert. "Wir können nun bestätigen, dass alle US-Bomber, die auf dem Stützpunkt RAF Fairford stationiert waren, wieder an ihre Heimatstützpunkte in den Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind", teilte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums am Sonntag auf Anfrage mit.

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Die US-Streitkräfte hatten im März weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt, um so flexibler im Krieg gegen den Iran agieren zu können. Das Pentagon betonte in seiner jetzigen Mitteilung: "Die Piloten der amerikanischen Bomberflotte, darunter B-1, B-2 und B-52, sind weiterhin bereit, präzise globale Angriffe durchzuführen."

Ein Rockwell B-1 Lancer Bomber landet mit ausgefahrenem Fahrwerk bei bewölktem Himmel.
Ein Rockwell B-1 Lancer Bomber landet mit ausgefahrenem Fahrwerk bei bewölktem Himmel. © Getty Images

Aus Gründen der operativen Sicherheit habe das Ressort zuvor "Bewegungen unserer Ressourcen und Streitkräfte nicht in Echtzeit" kommentieren können, hieß es weiter. Einen Zusammenhang zu dem mutmaßlich geplanten Terroranschlag Ende September bestätigte das US-Verteidigungsministerium nicht.

Fünf Männer sollen Terroranschlag vorbereitet haben

Damals waren fünf Männer nahe des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford aufgegriffen worden. Sie werden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt, ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Inzwischen sind sie unter strengen Auflagen wieder freigelassen worden.

Die Festnahmen erfolgten in der Nacht auf den 27. September im Ort Whelford nahe RAF Fairford.
Die Festnahmen erfolgten in der Nacht auf den 27. September im Ort Whelford nahe RAF Fairford.

Großbritanniens Premierminister Andy Burnham bestätigte Hinweise auf eine mögliche Verbindung zum Iran. US-Außenminister Marco Rubio hatte von einer Beteiligung eines "ausländischen Akteurs" gesprochen. Dem "Wall Street Journal" zufolge war zuletzt rund ein Dutzend B-1-Bomber noch vor Ort stationiert.

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