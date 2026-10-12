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Bizarrer Einsatz

Po-Grapscher: Roboter belästigt Mädchen (16) sexuell

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© Getty Images
Ein rund 1,20 Meter großer, rot-goldener Roboter soll eine 16-Jährige am Gesäß berührt und obszöne Bewegungen gemacht haben. Der Besitzer des Geräts und ein Begleiter sollen den Vorfall gefilmt und live in sozialen Medien übertragen haben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.
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Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht auf den Kölner Ringen. Die 16-Jährige hielt sich mit zwei Freundinnen vor einem Schnellrestaurant an der Ecke Palmstraße und Hohenzollernring auf. Laut einem Bericht der "BILD" näherte sich der Roboter dem Mädchen von hinten, berührte sie am Gesäß und führte Stoßbewegungen aus.

Der 16-jährige Besitzer des Roboters und sein 19-jähriger Begleiter sollen das Geschehen gefilmt, kommentiert und live gestreamt haben. Auf TikTok kursieren zudem Videos, die den Roboter bei seinen Bewegungen durch Köln zeigen.

Polizei findet Roboter im Kofferraum

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Nachdem die Polizei alarmiert worden war, trafen Einsatzkräfte die Beteiligten wenig später an der Ecke Magnusstraße und Hohenzollernring an. Den Roboter entdeckten die Beamten im Kofferraum eines VW. Der Besitzer aus Wegberg soll das Gerät dort verstaut haben.

Die Kriminalpolizei untersucht nun, wie der Roboter zum Zeitpunkt des Vorfalls gesteuert wurde und ob seine Bewegungen gezielt ausgelöst worden sind. Das Gerät sowie zwei Mobiltelefone der Verdächtigen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung laufen.

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