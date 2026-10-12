SPAR belohnt Qualität bei heimischen Eierbetrieben

SPAR zahlt 178 heimischen Eierbetrieben für 2024 und 2025 zusammen 199.800 Euro an Prämien aus. Grundlage sind unabhängige Kontrollen von Haltung, Fütterung, Qualität und Herkunft.

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Besondere Qualitätsarbeit soll sich für österreichische Eierproduzenten auszahlen: Im Rahmen seines 5-Punkte-Eierprogramms vergibt SPAR alle zwei Jahre eine Prämie an heimische Lieferbetriebe. Für die Jahre 2024 und 2025 erhalten 178 Betriebe insgesamt 199.800 Euro. Die Höhe der jeweiligen Prämie hängt vom Ergebnis unabhängiger Kontrollen ab. Pro Betrieb sind bis zu 1.600 Euro möglich. Die Auszeichnungen wurden bei einer Prämienverleihung in der SPAR-Zweigniederlassung Maria Saal übergeben.

Fünf Bereiche stehen auf dem Prüfstand

Die Eierprämie gehört zur Initiative "Regional Genial". Seit 2010 setzt SPAR für Eier der Marken SPAR, SPAR PREMIUM und SPAR Natur*pur ein eigenes Kontrollsystem ein. Bewertet werden Tierhaltung, Fütterung, Produktqualität, Hygiene sowie Herkunft und Rückverfolgbarkeit. Unabhängige Kontrollstellen überprüfen regelmäßig, ob die festgelegten Kriterien eingehalten werden.

Die teilnehmenden Betriebe müssen unter anderem ein Konzept zur Tierhaltung vorlegen. Neben den gesetzlichen Anforderungen gelten zusätzliche Vorgaben für Hygiene, Stallmanagement und Produktsicherheit. Die im Programm bewerteten Eigenmarken-Eier stammen aus Österreich und sind entlang der Produktionskette rückverfolgbar. Bei der Fütterung wird auf Gentechnikfreiheit gesetzt.

Im Rahmen des SPAR-5-Punkte-Eierprogramms werden fünf zentrale Bereiche entlang der Produktionskette bewertet:

1. Regelmäßige Kontrollen: Die gesamte Produktionskette wird anhand definierter Vorgaben überprüft. Bewertet werden die Bereiche Tierhaltung, Fütterung, Produktqualität, Hygiene sowie Herkunft und Rückverfolgbarkeit.

Die gesamte Produktionskette wird anhand definierter Vorgaben überprüft. Bewertet werden die Bereiche Tierhaltung, Fütterung, Produktqualität, Hygiene sowie Herkunft und Rückverfolgbarkeit. 2. Anforderungen an die Tierhaltung: Die teilnehmenden Betriebe müssen festgelegte Vorgaben zur Haltung der Tiere erfüllen. Zusätzlich ist ein betriebliches Konzept zur Tierhaltung vorzulegen.

Die teilnehmenden Betriebe müssen festgelegte Vorgaben zur Haltung der Tiere erfüllen. Zusätzlich ist ein betriebliches Konzept zur Tierhaltung vorzulegen. 3. Qualitäts- und Hygienestandards: Neben den gesetzlichen Anforderungen werden weitere Vorgaben zu Hygiene, Stallmanagement und Produktsicherheit überprüft.

Neben den gesetzlichen Anforderungen werden weitere Vorgaben zu Hygiene, Stallmanagement und Produktsicherheit überprüft. 4. Herkunft und Rückverfolgbarkeit: Die im Rahmen des Programms bewerteten SPAR-Eigenmarken-Eier stammen aus Österreich und können entlang der Produktionskette nachvollzogen werden.

Die im Rahmen des Programms bewerteten SPAR-Eigenmarken-Eier stammen aus Österreich und können entlang der Produktionskette nachvollzogen werden. 5. Anforderungen an die Fütterung: Die Betriebe müssen definierte Vorgaben zur Fütterung erfüllen. Für die SPAR-Eigenmarken-Eier wird auf gentechnikfreie Fütterung gesetzt.

Prämie als Signal für die Landwirtschaft

Im Rahmen des SPAR-5-Punkte-Eierprogramms werden Tierhaltung, Fütterung, Produktqualität, Hygiene sowie Herkunft und Rückverfolgbarkeit regelmäßig überprüft. © SPAR/eva.trifft

"Mit der Eierprämie wollen wir deshalb jene Betriebe unterstützen, die besonders hohe Qualitätsstandards erfüllen, und gleichzeitig ein klares Signal für die österreichische Landwirtschaft setzen", sagt Markus Kaser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich. Zugleich äußert er den Wunsch, bei Eiern noch stärker auf heimische Ware zurückgreifen zu können.

Jährlich werden bei SPAR in Österreich rund 310 Millionen Eier verkauft. Die Zusammenarbeit mit heimischen Eierlieferanten beruht auf langfristigen Partnerschaften, definierten Qualitätsanforderungen und regelmäßigen Audits. Die SPAR-Marken-Eier stammen ausschließlich aus Österreich.