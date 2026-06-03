Transfer-Knall: Arsenal will Bayern Wunschspieler wegschnappen

Dem FC Bayern München droht ein hartes Transfer-Duell mit dem englischen Meister Arsenal um einen Wunschspieler.

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Die Planungen für die kommende Saison laufen beim deutschen Double-Sieger aus München auf Hochtouren. Während die Fußball-Stars in den USA eintreffen, rauchen bei den Bayern-Verantwortlichen um Sport-Vorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund die Köpfe.

Das größte Problem in München ist das vorgegebene Transfer-Budget für den WM-Sommer. Um teure Spieler nach München zu holen, müssen erst andere Spieler verkauft werden.

Aufgrund dessen droht auch heuer wieder ein ähnliches Fiasko, wie im Vorjahr, als man unter anderem Absagen von Florian Wirtz und Nick Woltemade hinnehmen musste. Umso schwerer wird es für Eberl & Freund, wenn man Interesse an einem Spieler hat, der auch in der Premier League begehrt ist.

Bayern müssen verkaufen

Denn bislang fehlen die Einnahmen aus Verkäufen, dabei hat man einen Defensiv-Spieler auf der Einkaufsliste, der perfekt in die Kompany-Elf passen würde.

Max Eberl & Bayern-Coach Vincent Kompany arbeiten am nächsten Erfolgs-Team. © FC Bayern via Getty Images

Frankfurts Linksfuß Nathaniel Brown hat es aber nicht nur den Bayern-Bossen angetan. Auch der englische Meister Arsenal hat laut "The Athletic" Interesse an dem 22-jährigen Deutschen von Eintracht Frankfurt. Noch dazu verlangt das Team von Neo-Coach Adi Hütter etwa 60 Millionen Euro für den Außenverteidiger.

Nathaniel Brown ist heiß begehrt. © DeFodi Images via Getty Images

Der Betrag ist für den Champions-League-Finalisten leicht zu stemmen, die Bayern hingegen müssen erst den Kader ausdünnen, bevor man in der Defensive tätig werden darf.