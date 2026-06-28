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Sorgen um Star

Verletzt raus! Muskel-Drama bei ÖFB-Kapitän Alaba

© Getty Images
Der Oberschenkel der Nation zwickt wieder! ÖFB-Kapitän David Alaba musste abermals ausgewechselt werden.
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Für mehr als 60 Minuten reicht es beim ehemaligen Real-Superstar noch nicht. Alaba musste für Kevin Danso ausgewechselt werden, abermals mit muskulären Problemen.

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Eine durchwachsene Partie für Alaba: Erst gab er den Assist zum 1:0 von Arnautovic, dann sah er beim Ausgleich nicht glücklich aus, rutschte daneben.

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Hoffentlich ist nichts Schlimmeres passiert, die dicke Eispackung auf der Bank ist mittlerweile schon ein gewohnter Anblick.

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