"Völlig wurscht!" Herzog sorgt im ORF für Lacher

Marcel Sabitzer hat ORF-Experte Andi Herzog mit seinem Tor gegen Algerien in der ewigen Schützenliste überholt. "Herzerl" reagierte mit einem witzigen Sager.

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Tor Nummer 28 für Marcel Sabitzer im Nationalteam! Der Regisseur schloss einen perfekten Konter ab - und überholte damit Andi Herzog in der ÖFB-Schützenliste.

"Is ma völlig wurscht", lachte Herzog im ORF.

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"Von mir aus kann er noch zwei Tore machen", so die ÖFB-Legende.