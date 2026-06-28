Sabitzer-Tor
"Völlig wurscht!" Herzog sorgt im ORF für Lacher
Tor Nummer 28 für Marcel Sabitzer im Nationalteam! Der Regisseur schloss einen perfekten Konter ab - und überholte damit Andi Herzog in der ÖFB-Schützenliste.
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"Is ma völlig wurscht", lachte Herzog im ORF.
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"Von mir aus kann er noch zwei Tore machen", so die ÖFB-Legende.
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