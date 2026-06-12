Wissenschaft erklärt

Warum die Zitrone das Schnitzel erst perfekt macht

Wiener Schnitzel
© Getty Images
Ein Spritzer Zitrone gehört zum knusprigen Schnitzel einfach dazu. Doch hinter dem kulinarischen Ritual steckt weit mehr als nur Tradition, wie die Wissenschaft nun eindrucksvoll zeigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Sobald das knusprige Schnitzel auf dem Teller liegt, greifen wir fast schon reflexartig zur Zitrone. Der Grund für diesen Handgriff liegt in der dicken Panier: Beim Braten entsteht eine geschmacksintensive, aber auch sehr dichte und fettige Kruste. Genau hier fordert unser Gaumen ein spürbares Gegengewicht. Trifft die saure Zitrone auf die Panier, wird der Speichelfluss sofort maximal angeregt. Das transportiert die Aromen schneller zu den Geschmacksknospen und hilft gleichzeitig dabei, den dämpfenden Fettfilm auf der Zunge besser zu verteilen – das Gericht wirkt dadurch "dynamischer und intensiver", erklärt Ernährungswissenschaftler Uwe Knop laut dem Portal "chip.de".

Auch interessant

So kann man Polzer & Co. während des Spiels abschalten

Hollywood-Star zuckt bei Kanada-Ausgleich aus

Live im TV: Moderatorin verrät Schweinsteiger-Geheimnis

Schon 55 % sind mit der Ampel-Regierung unzufrieden

Neuer ORF-Chef: Was Pig jetzt plant

Kontrast für den Gaumen

Fettige Röstaromen können ohne Kontrast mit der Zeit schwer und überwältigend wirken (sensorische Adaptation). Der Zitronenspritzer schafft einen sensorischen Kontrast für den Gaumen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Österreichischer Gin zählt zu den besten der Welt!

Ananas mit Chili? Warum "Fricy" der größte Foodtrend für den Sommer 2026 ist

Brioche & Brösel: So schmeckt Wien im Burger-Format

Spargel-Fans aufgepasst: Saison endet früher, als viele denken

Der Sieger überrascht: Gault & Millau kürt die besten BBQ-Saucen

Fingerfood: Die besten Snack-Ideen für die WM

Fußball zum Frühstück: Diese Wiener Lokale zeigen die WM am frühen Morgen

Der große Chips-Test zur WM: Diese Sorte schmeckt Österreich am besten

Aus Omas Keller auf TikTok: Warum plötzlich alle Kompott trinken

Warum die Zitrone das Schnitzel erst perfekt macht