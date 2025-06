Nach dem Kirschenessen bloß kein Wasser trinken: Was ist dran am Mythos?

Kirschen essen und danach Wasser trinken? Laut Oma ein No-Go – Bauchweh garantiert! Aber was ist wirklich dran an dem Mythos? Wir klären auf, woher die Warnung stammt, was im Magen tatsächlich passiert und ob Sie sich das nächste Glas Wasser nach Kirschen wirklich verkneifen müssen.