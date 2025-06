× Im Juni: Frisches Obst und Gemüse, das Sie jetzt essen müssen

Der Juni ist da und mit ihm endlich eine bunte Vielfalt an frischen, regionalen Köstlichkeiten! Jetzt zeigt sich das saisonale Obst und Gemüse von seiner aromatischsten Seite. Vor allem Beerenfans dürfen sich freuen: Süße Früchtchen wie Erdbeeren, Himbeeren & Co. haben jetzt Hochsaison!

Der Sommer ist endlich da und er schmeckt fantastisch! Der Juni bringt die ganze Fülle an saisonalem Genuss auf den Tisch: Wer jetzt zu heimischem Obst und Gemüse greift, bekommt nicht nur beste Qualität, sondern unterstützt auch regionale Produzenten und tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Folgende Lebensmittel sollten jetzt unbedingt auf Ihrem Speiseplan stehen.

Saisonales Gemüse im Juni

Spargel

Bis zum Johannistag (24. Juni) wird traditionell Spargel geerntet, jetzt also die letzte Gelegenheit, die edlen Stangen frisch vom Feld zu genießen. Ob klassisch mit Sauce Hollandaise, gegrillt, als Suppe oder im Salat, Spargel bringt Frische und Eleganz auf den Teller.

Brokkoli

Brokkoli zählt zu den gesündesten Gemüsesorten. Er enthält viel Vitamin C, Kalzium, Eisen sowie sekundäre Pflanzenstoffe wie Sulforaphan, das als krebshemmend gilt. Im Juni wird er frisch geerntet und ist besonders zart. Ideal für schnelle Wok-Gerichte, Pasta, Aufläufe oder als Beilage.

Karfiol

Karfiol punktet mit einem milden Geschmack und ist dabei äußerst vielseitig. Im Juni ist er aus regionalem Anbau besonders frisch und aromatisch. Er lässt sich braten, backen, dämpfen oder pürieren – auch als Low-Carb-Alternative zu Reis oder Pizzaboden wird er gerne verwendet.

Zucchini

Zucchini wachsen jetzt schnell und üppig. Ihre Saison startet im Juni und zieht sich über den ganzen Sommer. Die grüne oder gelbe Frucht ist kalorienarm, ballaststoffreich und sehr mild im Geschmack – perfekt für sommerliche Gerichte.

Gurken

Gurken bestehen zu über 90 % aus Wasser – ideal also für heiße Sommertage. Im Juni gibt es sie frisch aus dem Freilandanbau. Sie enthalten Vitamin K, Kalium und wirken entwässernd. Ob im klassischen Gurkensalat, im Tzatziki, als Infused Water oder auf Sandwiches, Gurken bringen Frische in jede Mahlzeit.

Karotten

Im Juni kommen die ersten zarten Bundkarotten aus regionalem Anbau. Sie sind süßer und aromatischer als Lagerware. Karotten sind reich an Beta-Carotin, das unser Körper in Vitamin A umwandelt – gut für Augen, Haut und Immunsystem.

Obst im Juni

Erdbeeren

Erdbeeren sind der unangefochtene Favorit im Frühsommer. Die leuchtend roten Beeren sind ab Mitte Mai bis Ende Juni aus heimischem Anbau erhältlich – im Juni haben sie ihren absoluten Geschmacks-Höhepunkt erreicht. Besonders frisch vom Feld sind sie ein echtes Geschmackserlebnis.

Kirschen

Im Juni beginnt die Kirschsaison! Sie sind reich an Kalium, Vitamin C und Antioxidantien. Kirschen eignen sich wunderbar für Kompott, Kuchen, Marmelade oder auch als Topping auf Joghurt. Ein Tipp: Kirschen sollten möglichst schnell gegessen werden, sie reifen nach der Ernte nicht nach.

Himbeeren

Im Juni kommen die ersten Freiland-Himbeeren auf den Markt. Sie enthalten viele Ballaststoffe, Vitamin C und sekundäre Pflanzenstoffe wie Ellagsäure, die entzündungshemmend wirken können. Himbeeren passen perfekt zu Müsli, Desserts, in sommerliche Torten oder auch als fruchtige Note in herzhaften Gerichten mit Ziegenkäse.

Marillen

Die Marille beginnt im Juni ihre Saison. Marillen sind reich an Beta-Carotin, Vitamin A und Eisen. Ihr süß-säuerlicher Geschmack macht sie ideal für Marmeladen, Kuchen, Kompotte und die beliebten Marillenknödel. Auch in Salaten oder mit Käse harmonieren sie überraschend gut.