Kulinarik und Reisen in Österreich

Bergketten und kristallklare Seen: Österreich hat so viel zu bieten. Und während Sie dies genießen, laden ein Wiener Schnitzel und ein leckerer Wein dazu ein, die Kulinarik des Landes zu entdecken.

Reisen in Österreich wird immer beliebter. Und das zu Recht! Das Land voller Berge, die zum Wandern einladen, Seen zum Baden, der pannonischen Tiefebene und der Weinregion bietet unzählige und vielfältige Reiseziele.

Reisen in Österreich

Egal ob Sportbegeistert, auf der Suche nach Erholung oder Städtetrip- Liebhaber: mit einem Urlaub in Österreich kommen alle auf ihre Kosten.

Gipfelglück im Westen Österreichs

Besonders prägend für die Landschaften im Westen des Landes sind die Alpen. Die Schönheit der Gipfelketten, verschneiter Bergspitzen und grüner Hänge lassen Jung und Alt staunen. Wanderungen, E- Bike Touren und im Winter natürlich das Skifahren, fernab von der Hektik der Stadt, lassen Sie den Alltag vergessen.

Land der Seen

Wer in seinem Urlaub die Erholung und Entspannung sucht, sollte zu einem der vielen österreichischen Seen reisen. Vor allem im Salzkammergut gibt es davon genug. Der Fuschlsee, Laudachsee und Wolgangsee mit ihrem türkisblauen Wasser und der herrlichen Idylle der Natur sind der ideale Ort zum Entspannen oder um einen Urlaub mit der ganzen Familie zu genießen.

© Getty Images ×

Eine Hotelempfehlung von uns ist das „Weiße Rössl“ am Wolfangsee!

Weinberge

Für eine Extraportion Natur gepaart mit österreichischer Idylle und Kulinarik, empfiehlt sich eine Reise in das Weinviertel Österreichs. Unter anderem die Wachau überzeugt mit langen Weinbergen und malerischen Gässchen: Wo man nur hinschaut, grüne Idylle. Um das Weinviertel und all seine Highlights richtig kennenzulernen, empfehlen wir eine Weintour!

© Getty Images ×

Österreichische Kulinarik

Wein ist aber noch lange nicht alles, was die österreichische Kulinarik zu bieten hat. Fleischgerichte, leckere Süßspeisen und vieles mehr machen die Küche Österreichs aus.

Das Wiener Schnitzel

Als Österreichischer Klassiker, dessen Herkunft sogar im Namen verankert ist, gilt das Wiener Schnitzel. Zartes Kalbsfleisch mit einer leckeren Panade, gebraten in Fett, machen ein österreichisches Gericht aus, das heute weit über die Landesgrenzen geliebt wird. Garniert mit einer Zitronenscheibe und Preiselbeeren und serviert an Erdäpfelsalat ist das Wiener Schnitzel wahre österreichische Kulinarik.

© Getty Images ×

Österreichische Mehlspeisen

Einen weiteren großen Teil der österreichischen Küche bilden süße Mehlspeisen wie Salzburger Nockerl, Apfelstrudel oder Marillenknödel. Serviert mit Staubzucker sind alle Gerichte leckere Desserts oder süße Hauptgänge, die man sich unbedingt einmal gönnen sollte.

Ein traumhafter Ort, um einen idyllischen Urlaub in Österreich zu genießen, ist das Romantikhotel „Weißes Rössl“. Eingerahmt von Bergketten und grünen Hügeln liegt das „Weiße Rössl“ direkt am Wolfgangsee, dem vielleicht schönsten Ort ganz Österreichs. Das Hotel ist der ideale Urlaubsort zum Baden im Sommer, sowie zum Wandern im Schnee. Sportbegeisterte, Familien und Erholungssuchende sind herzlich willkommen.

© Weißes Rössl ×

Die neue Spa Suite

Die Zeit, die das Weiße Rössl aufgrund der Corona- Pandemie schließen musste, hätte nicht besser genutzt werden können: das Romantikhotel renovierte einige Räume des 500 Jahre alten Gebäudes und überzeugt seit Mai mit neuen Zimmern und einem Kinderspielraum. Die neue Spa Suite mit Veranda zum See und eigenem Wellnessbereich ist ein neues schlagendes Argument für

einen Hotelbesuch.

Kulinarische Highlights im Restaurant des Hauses

Und auch die Feinschmecker unter Ihnen werden im "Weißen Rössl" nicht enttäuscht: Küchenchef Hermann Poll zaubert kulinarische Highlights auf Ihren Teller, die von Restaurantguide Gault Millau, Falstaff, sowie A la Carte ausgezeichnet sind. gekocht wird aus regionalen Zutaten und Fisch aus eigener Zucht! Ein Glas Wein aus dem eigenen Felsenkeller des Hotels, sowie der unvergleichliche Ausblick über den Wolfgangsee runden Ihren Restaurantbesuch ab und machen ihn unvergesslich.

© Weißes Rössl ×

Wellness- und Spa-Oase

Ein weiteres Highlight neben den ausgezeichneten Zimmern und den kulinarischen Freuden des Hotels ist der Wellness- und Spa Bereich des „Weißen Rössl“. Unter anderem laden ein Innenschwimmbad, Infrarotkabinen, Sauna und Dampfbad die Gäste zum Entspannen und Genießen ein. Schönheitsbehandlungen im „Rössl Spa & Beauty“ mit exklusiven Pflegeprodukten der Natur machen Ihre Flucht aus dem Alltag perfekt. Nicht zu vergessen bei all den Angeboten des Hotels ist natürlich der größte Wellnessbereich von allen: der Wolfgangsee selbst. Das kristallklare Wasser des Sees, sowie das schwimmende Seebad und der Whirlpool, werden Sie überzeugen.

© Weißes Rössl ×

Ein anderes beliebtes Reiseziel in Österreich ist das Weinviertel, ein Ort der Erholung und Kulinarik. Malerische Gassen, Weinfeste in guter Gesellschaft und natürlich unzählige leckere Tropfen, die es überall zu probieren gibt: All das und noch mehr zeichnet das Weinviertel aus. Waren Sie dieses Jahr noch nicht dort, oder wollen die wunderbare Idylle noch einmal besuchen, kommt hier eine tolle Nachricht für Sie: Die diesjährige Weintour findet am 26 und 27. Juni statt!

© Getty Images ×

Die Weintour ist die größte Weinverkostung im Weinviertel und führt sie an einem sonnigen Wochenende in kühle Weinkeller, charismatische Wirtskeller, zu spannenden Ausflugszielen und gemütlichen Unterkünften. Bei allen Weintour- Winzern werden den ganzen Tag leckere aromatische Weine des neuen Jahrgangs verkostet, um Ihnen die ein oder andere Gaumenfreude zu bereiten.

Exklusives Weintour- Band

Einmalig für das Wochenende der Weintour kann das exklusive Weintour- Band für 25 Euro erworben werden. Mit dem Band kann das ganze Wochenende bei allen 250 Weintour- Winzern Wein verkostet werden, inklusive zwei 6 Euro Einkaufsgutscheine, damit Sie Ihren Lieblingstropfen direkt mit nach Hause nehmen können.