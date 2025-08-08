Eiernockerl & Knödel in der Holzhütte am Karlsplatz in Wien

Ein Jahr lang war es still um ein echtes Wiener Original – jetzt ist das Café-Restaurant Resselpark wieder da. Aus Liebe zum Ort: Wirtshauskind Daniel Trattner baute das „Resselpark“ in Wien 1 neu.

Interieur: Holz trifft auf moderne Kunst - wechselnde Ausstellungen © Stelzmüller

Auch wenn sich das ehemalige kleine Salettel stark verändert hat – es ist und bleibt eine Oase der Ruhe zwischen Karlskirche und TU-Wien mitten am Karlsplatz. Statt Altwiener Gemütlichkeit erwartet die Gäste nun schicke Architektur, kantige Holzfassaden und jede Menge Kulinarik mit Kult-Potenzial. Im Café-Restaurant Resselpark erleben Gäste nicht nur Essen, sondern ein Gefühl: die Wiener Lebensfreude, die zwischen Altbau, Beisl und Moderne lebt. Hier ist jeder willkommen – ob Stammgast, Spaziergänger, Student oder Tourist.

Mama Barbaras Knödel: Grammel- und Spinatknödel. © Trattner

Knödel sind hier die Hauptdarsteller

„Das alte Gebäude war schlichtweg am Ende“, erzählt Betreiber Daniel Trattner, der Wirt der selbst im Resselpark groß geworden. Seit 24 Jahren führt seine Familie das Lokal – jetzt strahlt der Neubau aus Massivholz mit architektonischen Finessen und neu gestaltetem Gastgarten.

Wiener Soulfood: Flaumige Eiernockerl mit grünem Salat. © Stelzmüller

Geblieben ist im Café-Resselpark die Liebe zur traditionellen, hausgemachten Wiener Wirtshausküche – und da stehen Barbara Trattners Knödel aus Topfen- und Erdäpfelteig oder Semmelknödelmasse im Fokus, die das Lokal geprägt haben. Ihre Rezepte leben weiter, etwa in den legendären Spinatknödeln mit Krautsalat oder den Grammelknödeln auf Sauerkraut – Gerichte, auf die man gerne 20 Minuten wartet. Neben den Knödelvariationen stehen natürlich auch andere Klassiker auf der Karte wie Eiernockerl mit grünem Salat, Paprikahuhn mit zarten Butternockerl, Bratwurst vom Ötscherblick-Schwein mit Rösti oder das kreative Sommergericht – Eierschwammerlknödel mit Zitronensauce.

Österreichischer Klassiker: Knuspriger Backhendlsalat. © Stelzmüller

Und wer danach noch Platz hat, findet mit Palatschinken, Apfelstrudel, Topfenstrudel, Mozart- oder Marillenknödel sowie klassischer Sachertorte den perfekten Abschluss eines Wiener Genusserlebnisses. Dazu gibt‘s eine kleine, aber feine Weinkarte. www.restaurant-resselpark.at

Und unbedingt die Knödel probieren!