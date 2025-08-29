Alles zu oe24VIP
Zapfmeisterei im Wiener Bermudadreieck: Bier, Burger & Wiener Schmankerl
Zapfmeisterei im Wiener Bermudadreieck: Bier, Burger & Wiener Schmankerl

29.08.25, 17:00
Am Rabensteig 6 zapft die Ottakringer Brauerei frischestes Tankbier – dazu gibt’s Wiener Wirtshausklassiker mit modernem Twist.

Im Meisterreindl werden die Hausripperln für 2 serviert.

Im Meisterreindl werden die Hausripperln für 2 serviert.

© Ottakringer/Zapfmeister
 

Wo früher das Bermuda Bräu für volle Gläser und legendäre Nächte sorgte, sprudelt jetzt frisch gezapftes Ottakringer Bier. Mit der neuen „Zapfmeisterei“ haucht die Ottakringer Brauerei gemeinsam mit der Gastro-Dynastie Gabi und Robert Huth dem Standort am Rabensteig neues Leben ein. Die Zapfmeisterei verbindet Industrial Style mit echter Wiener Gemütlichkeit. Holz, Kupfer und viel Herz schaffen ein Ambiente, in dem man gerne verweilt – ob beim ersten Feierabend-Seidel oder beim letzten Absacker mit Freunden.

Wiener Original Burger mit Cordon Bleu oder Backhendl.

Wiener Original Burger mit Cordon Bleu oder Backhendl.

© Ottakringer/Zapfmeisterei

Zu Wiener Original Burgern sprudelt Bier
Wienerisch. Das Konzept ist so simpel wie verführerisch: frisches Bier direkt aus den Kupfertanks, dazu Wiener Wirtshausküche in modernem Gewand. Sechs Sorten Bier fließen aus den Zapfhähnen – darunter Craft-Beers und das unpasteurisierte Tankbier, das ohne Umwege ins Glas kommt.

Zum Schweinsbratl wie bei Oma passt das Tankbier.

Zum Schweinsbratl wie bei Oma passt das Tankbier.

© Ottakringer/Zapfmeisterei

Auf der Speisekarte warten klassische Wiener Gerichte wie das Backhendl, saftige Spareribs oder der Schweinsbraten wie bei Oma. Verwöhnt wird man auch mit kreativen Wiener Original Burger-Varianten: Cordon Bleu, Schweinsbratl oder Kalbsbutterschnitzel im Brioche Bun werden mit Pommes serviert. Abgerundet wird das Angebot durch süße Klassiker und saisonale Schmankerln.
Neuer Fixpunkt. Mit den neuen Betreibern soll das Lokal wieder zum Fixpunkt für Nachtschwärmer werden. Von Montag bis Sonntag lädt die Zapfmeisterei jeweils von 12 bis 24 Uhr zum Verweilen, Tanzen und Anstoßen ein – Biergenuss und Wirtshausflair inklusive. zapfmeisterei-bermudabraeu.at

Zapfmeisterei Rabensteig 6, 1010 Wien

