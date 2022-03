Farbenfroh und nachhaltig

2022 könnte das Jahr des Wandels sein. Hoffentlich ist das Corona-Kapitel nach zwei langen Jahren nun endlich vorbei und wir können uns mit frischem Wind neuen Dingen widmen.

Genau das spiegeln auch die Trendfarben des neuen Jahres wieder - die sich auch in den neuen Produkten von Mepal finden. Die Lunchboxen und Bowls schauen damit nicht nur super nach Frühling aus, sondern sind auch die perfekte Ergänzung für einen gesunden, nachhaltigen Lifestyle im neuen Jahr.

Pastell mit Knalleffekt

Dieser Trend zeichnete sich bereits im letzten Frühjahr ab: Farbe! Wir sehen es bei der Inneneinrichtung, aber natürlich auch in der Mode. Farbe fällt auf und ist aussagekräftig sein. Genau dafür steht die neue Kollektion von Mepal: Die Limited Edition Mepal Vibe besteht aus Lunchboxen und Getränkeflaschen mit einem unverkennbaren City-Vibe. Sie sticht durch den Kontrast von zarten Pastellfarben und kräftigen Impulsen sofort ins Auge und ist damit kühn und sanft zugleich.

Grün, grüner, am grünsten - oder doch lieber blau?

Eins ist klar: Vor uns liegt ein Jahr voller Farbe. Doch neben all dem bunten Treiben entfalten sich durchaus auch Chancen für echte Farb-Klassiker wie Grün und Blau – vor allem in der Küche. Hier kommen die Multischüsseln Cirqula in den sanften Farben Nordic green oder Nordic blau zum Einsatz. Oder wie wäre es mit den etwas kräftigeren Farbtönen Nordic pine und Nordic denim? Für die Aufbewahrung von Müsli, Nudeln, Reis und Co eignet sich auch die Omnia Vorratsdose in Nordic green hervorragend. Für unterwegs gibt`s dann die Lunchbox in den grün und blautönen.

Gesundes Essen für unterwegs

Auch während des (Arbeits-)Tages möchte man sich lecker und gesund ernähren. Ein saftiges Sandwich, ein frischer Salat oder ein warmes Mittagessen, das genügend Energie für den Rest des Tages liefert. Auch im Jahr 2022 gewinnt eine gesunde Ernährung immer mehr an Bedeutung. Spätestens im Frühjahr ist man nun auch immer häufiger unterwegs, dank Mepal kann man dabei ganz einfach die eigenen Köstlichkeiten aus der Salatbox, dem Lunchpot oder dem Snackpot frisch und sicher verpackt genießen. Immer mit dabei: das praktische, 3-teilige Besteckset, sauber und hygienisch verpackt in seiner festen und verschließbaren Transportbox. Wer seine eigene Verpflegung zur Mittagspause mitnimmt, weiß genau was drin steckt. Ein schnelles Fertig-Sandwich, teuer gekaufter Lunch oder ungesundes Fastfood gehören damit der Geschichte an.

Kaffee im eigenen Kaffeebecher

Wer häufiger unterwegs ist, nimmt den frisch gebrühten Kaffee am besten im eigenen Kaffeebecher mit- das spart Geld, Zeit und Müll. Die Thermobecher von Mepal halten das Lieblingsgetränk über einen langen Zeitraum heiß (oder kalt). Auch für die Fans von Eistee, Sprudelwasser oder einem gesunden Smoothie ist gesorgt: die stylische Thermoflasche ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Bei der umfassenden Auswahl an Farben und Größen wird bestimmt jeder fündig.

Verpackungsfrei einkaufen

Ein gesunder Lebensstil geht Hand in Hand mit dem Bewusstsein für die Nahrungsmittelindustrie. Mepal ist es schon immer wichtig, Bewusstsein und Achtsamkeit für einen nachhaltigen Lebensstil zu schaffen. Hier spielt verpackungsfreies Einkaufen eine große Rolle. Mit den Produkten von Mepal kann man spielend leicht sehr viele Wegwerfartikel und Verpackungsmüll einsparen. Wer in einem Unverpackt-Laden einkaufen geht, bringt idealerweise seine eigenen Aufbewahrungsboxen mit. So kann man die Modula- oder Omnia-Vorratsdosen mit knusprigem Müsli oder die luftdichten Multischüssel Cirqula auf dem Markt mit Sauerkraut füllen lassen. Viele kleine Schritte machen in Summe einen großen Unterschied!

Alle Produkte von Mepal finden Sie hier.