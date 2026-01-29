Patissière des Jahres Julia Knoll verrät ihre geheimen Dessert-Rezepte

Social Media Trend: So machen Sie das virale Eis im Schnee selbst

Im kalten Winter denkt man eher an heiße Schokolade als an Eiscreme. Doch in den sozialen Medien macht gerade ein genialer Hack die Runde: ein cremiges, selbstgemachtes Eis im Schnee. Die Grundzutat? Der Winter selbst! Wir verraten, wie Sie im Nu ein einfaches, aber unglaublich leckeres Eis zaubern.