Besser Schlafen mit diesem 2-Zutaten Brownie

Naschen und gleichzeitig besser Schlafen? Mit diesen Brownies wird es möglich - und das Rezept gelingt mit nur zwei Zutaten!

Sie snacken vor dem Schlafen gehen gerne noch etwas Süßes? Dann sollten Sie statt Gummibärchen, Schokolade, Chips und Co. lieber diesen Zwei-Zutaten-Brownie probieren. Er schmeckt nämlich nicht nur hervorragend und stillt nachts die Gelüste, sondern ist zudem auch noch gesund und kann vor allem zu besserem Schlaf verhelfen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein - Datteln und Erdnussbutter machen es allerdings möglich.

Darum gelingt das Einschlafen mit einem Dattel-Erdnussbutter-Brownie

Datteln und Erdnussbutter sind eine echte Power-Kombi. Sie schmecken nicht nur lecker, sondern schenken dem Körper zusätzlich reichlich Magnesium, welches wiederum den Schlaf fördert. Zwei Datteln enthalten beispielsweise etwa 26 Milligramm Magnesium und zwei Esslöffel Erdnussbutter punkten mit etwa 49 Milligramm Magnesium.

Aus der Forschung ist mittlerweile bekannt, dass sich eine unzureichende Magnesiumzufuhr in der Ernährung negativ auf den Schlaf auswirken kann. Magnesium unterstützt nicht nur den Schlaf, sondern auch die Herz-Kreislauf-Funktion, Muskeln, Nerven, Energieniveau, Stimmung und Gehirnfunktion. Der besondere Brownie leistet dementsprechend also ganze Arbeit für Ihren Körper.

Zusätzlich enthalten Datteln viel Kalzium, welches ein weiterer wichtiger Schlüsselnährstoff für einen erholsamen Schlaf ist. Und Erdnussbutter ist zudem auch noch reich an Proteinen, Ballaststoffen sowie gesunden Fetten, die am nächsten Tag für Energie sorgen und sich außerdem positiv auf die Herzgesundheit auswirken. Rundum also eine Gesundheits-Boost. Wir erklären Ihnen, wie das Brownie-Rezept für einen besseren Schlaf gelingt.

Für besseren Schlaf: Rezept für Erdnussbutter-Brownies mit nur 2 Zutaten

Zutaten für ca. 8 Brownies:

180 g weiche Datteln

125 g Erdnussbutter

Zubereitung: