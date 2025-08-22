Harald und Andrea Huber: So leicht geht Spitzenküche für zu Hause

Karl und Leo Wrenkh präsentieren die Plant-Based Nouvelle Cuisine Das Szenerestaurant Wrenkh will mit der Plant-Based Nouvelle Cuisine einen neuen Trend etablieren. Dabei stehen der Geschmack und die Qualität der Zutaten an erster Stelle – nur frische, natürliche, saisonale und regionale Bio-Zutaten kommen in den Topf!