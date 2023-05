Mittelmeer am Teller: Fischpfanne

Leicht, nährstoffreich und bekömmlich – in der mediterranen Küche spielen Gemüse & Kräuter die Hauptrolle. Fisch gesellt sich auch gerne mal dazu und sorgt für Urlaubsfeeling auf dem Teller!

Ein köstliches Rezept für Fischliebhaber. Das in der Sauce gegarte Kabeljaufilet sorgt für ein Aromenspiel. Dieses Gericht macht Lust auf Sonne und Sommer!

Dauer: 30 min ┃ Schwierigkeit: leicht ┃ Portionen: 4

Zutaten:

1 Zwiebel, rot

2 Knoblauchzehen

1 Chilischote, rot

60 g Oliven, schwarz

1 EL Kapern; eingelegt

500 g Kabeljaufilet

1 Spitzpaprika, rot, 3 EL Olivenöl

Meersalz, Pfeffer

1 kleine Orange, Bio; Schalenabrieb, Saft 20 %

1 Dose Paradeiser, stückig

Zitronensaft, Zucker

2 Stängel Petersilie

2 Zweige Thymian

Orange, Bio; in Scheiben, für die Garnitur

Zubereitung:

1. Die Zwiebel abziehen und in schmale Streifen schneiden. Den Knoblauch abziehen, die Chili waschen und putzen, beides sehr fein hacken. Oliven und Kapern abgießen und kleinschneiden.

2. Den Fisch abbrausen, trockentupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Paprika waschen, putzen, in Spalten und diese in schmale Streifen schneiden.

3. Das Öl erhitzen und Zwiebel, Paprika, Chili und den Knoblauch darin anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Orangenabrieb würzen, mit Paradeiser und Orangensaft aufgießen und unter gelegentlichem Rühren aufkochen.

4. Zwei Drittel der Oliven und Kapern zufügen. Die Sauce mit Salz, Zitronensaft und Zucker abschmecken. Den Fisch zugeben und in der Sauce ca. 5 Minuten garziehen lassen. Inzwischen die Kräuter waschen, trockenschütteln und hacken.

5. Die Fischpfanne mit den restlichen Oliven, Kapern und den Kräutern bestreuen. Mit Orangenscheiben garnieren und servieren.