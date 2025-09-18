Mit diesen gesunden Rezepten schützen Sie sich vor den Herbstviren

Carlotta Polzer, ganzheitliche Ernährungs- und Darmgesundheitsberaterin, hat sich auf antientzündliche Ernährung spezialisiert. Ihr Wissen sowie ein Best of der Rezepte ihres Partners und Profi-Kochs Julian Lütkehermöller hat sie nun in einem Buch zusammengefasst!
Harissa-Spitzkraut mit Kräuterdip, Erdäpfeln und Kapern
© Christian Verlag; Julian Lütkehermöller
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Harissa-Spitzkraut und Erdäpfel:
- 1 große Zehe Knoblauch
- 1 große Chilischote
- 1/2 TL Kreuzkümmelpulver
- 1/2 TL Korianderpulver
- 1 TL edelsüßes Paprikapulver
- 2 EL Paprikamark oder Paradeisermark
- 6 EL Olivenöl
- 1 EL Zitronensaft
- Salz, weißer Pfeffer aus der Mühle
- 1 großer Kopf Spitzkraut
- 1 kg festkochende Erdäpfel
Kräuterdip:
- 1/2 Bund frischer Koriander
- 1/2 Bund frischer Schnittlauch
- 400 g pflanzlicher Skyr
- 1 EL Zitronensaft
- 3 EL Olivenöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Kapern-Topping:
- 100 g kleine Kapern (z. B. Nonpareilles oder Capucines)
- 2-3 EL Olivenöl
ZUBEREITUNG
- Für das Harissa-Spitzkraut und die Erdäpfel den Backofen auf 175 °C Heißluft vorheizen. Eine Harissapaste herstellen. Dazu den Knoblauch abziehen und in Scheiben schneiden. Den Stiel der Chilischote entfernen, für weniger Schärfe die Samen ebenfalls entfernen. Knoblauch und Chili mit Kreuzkümmel, Koriander, Paprikapulver, Paprikamark oder Paradeisermark, 4 EL Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer im Standmixer oder mit dem Stabmixer pürieren.
- Spitzkraut waschen und der Länge nach vierteln. Die Viertel gleichmäßig mit der Harissapaste einreiben und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Erdäpfel waschen, halbieren und mit 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. Zum Spitzkraut auf das Backblech geben und alles im Ofen auf mittlerer Schiene etwa 35 Minuten backen.
- Für den Dip Koriander und Schnittlauch waschen und trockentupfen. Koriander grob hacken, Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Einen Teil vom Schnittlauch fürs Topping aufbewahren. Die restlichen Kräuter mit den anderen Zutaten für den Dip in einer kleinen Schüssel verrühren.
- Für das Topping die Kapern durch ein Sieb abgießen und danach zwischen einem Geschirrtuch sehr gut trockentupfen. Zunächst die Kapern in einem kleinen Topf ohne Fett bei mittlerer Temperatur 3 Minuten anbraten, dabei ständig in Bewegung halten (das entfernt die Feuchtigkeit aus den Kapern, damit das Öl im nächsten Schritt nicht so doll spritzt). Dann das Olivenöl in den Topf geben und die Kapern leicht braun anbraten.
- Zum Anrichten den Dip je auf einem Teller verstreichen.Spitzkraut und Erdäpfel in den Dip legen. Kapern und beiseitegelegten Schnittlauch darüber verteilen.
Gebratener Brokkoli mit Riesenbohnen in Romesco-Sauce
© Christian Verlag; Julian Lütkehermöller
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 3 rote Paprikaschoten
- 2 rote Strauchparadeiser
- 2 Schalotten
- 6-7 EL Olivenöl
- Salz
- 2 Köpfe Brokkoli
- 2 Zehen Knoblauch
- 50 g Mandelstifte
- 50 g halbgetrocknete Paradeiser ohne Öl
- 2 EL Apfelessig + mehr zum Abschmecken
- 250-300 ml Gemüsefond
- 1 Prise Kreuzkümmelpulver
- 1 TL edelsüßes oder rosenscharfes Paprikapulver
- 2 Gläser weiße Riesenbohnen (à 220 g Abtropfgewicht, gewaschen und abgetropft)
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Paprika waschen, halbieren und den Stiel sowie das Kerngehäuse entfernen. Strauchparadeiser waschen, halbieren und den Strunk entfernen. Die Schalotten abziehen und ebenfalls halbieren. Paprika, Paradeiser und Schalotten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, mit 2 EL Olivenöl einreiben und salzen. Das Gemüse auf dem Blech im Backofen auf mittlerer Schiene 25-30 Minuten garen.
- Währenddessen für den Brokkoli Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Den Brokkoli waschen, den holzigen Teil des Strunks mit einem kleinen Messer oder einem Sparschäler entfernen und den Brokkoli der Länge nach vierteln. Die Viertel für 3 Minuten in das kochende Salzwasser geben. Anschließend zum Trocknen auf ein Geschirrtuch legen.
- Den Knoblauch abziehen. Die Mandelstifte in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei mittlerer Temperatur etwa 5 Minuten anrösten. Danach ein Drittel der Mandelstifte für die Deko beiseitestellen.
- Das Gemüse aus dem Ofen mit zwei Dritteln der Mandelkerne, getrockneten Paradeisern, Apfelessig, Knoblauch, Gemüsefond, Kreuzkümmel-und Paprikapulver im Standmixer glatt pürieren. Die Romesco-Sauce aus dem Standmixer in einen Topf füllen. Die Riesenbohnen durch ein Sieb abgießen, zur Romesco-Sauce in den Topf geben und beides zusammen langsam auf kochen. Nochmals mit Apfelessig und Salz abschmecken.
- Die Brokkoliviertel in 2-3 EL Olivenöl in einer beschichteten Pfanne auf den Schnittf lächen leicht braun anbraten und anschließend salzen.
- Zum Anrichten die erwärmte Romesco-Sauce je in einen tiefen Teller geben. Pro Portion zwei Viertel vom gebratenen Brokkoli darauf legen, die beiseitegestellten Mandelstifte und das restliche Olivenöl darübergeben.
© Christian Verlag; Julian Lütkehermöller
Essen ist die beste Medizin. Mit 80 Rezepten: pflanzlich, antientzündlich & darmgesund. Christian Verlag/ 30,90 Euro.