Diese Fitnesstrends sollten Sie 2026 unbedingt ausprobieren

2026 klopft schon an und mit dem neuen Jahr kommen frische Fitnesstrends, die richtig Lust auf Bewegung machen. Diese Trends bringen Abwechslung, Motivation und Spaß in Ihr Training.

Das Jahr 2026 rückt immer näher, und damit auch der perfekte Zeitpunkt, um frischen Schwung in die eigenen Sportgewohnheiten zu bringen. Klar, offiziell haben wir noch ein paar Wochen Zeit, aber mal ehrlich: Die guten Neujahrsvorsätze brauchen etwas Vorlauf… sonst enden sie wieder als schneller Gast im Jänner.

Damit das nicht passiert, kommen hier die aufregendsten, motivierendsten und - ja - absolut trendigen Fitnessbewegungen, die Sie im neuen Jahr unbedingt ausprobieren sollten.

1. Running Clubs: Gemeinsam läuft’s sich leichter

Alleine laufen war gestern. 2026 heißt es: Rein in den Running Club! Ob Sie schneller werden wollen, jemanden brauchen, der Sie durch die Intervalle zieht, oder einfach keine Lust auf Solo-Jogging-Quit-Momente haben, in einer Gruppe läuft es sich einfach besser. Mittlerweile gibt es in jeder größeren Stadt Running Clubs, die verschiedene Pace-Gruppen anbieten. Der soziale Faktor sorgt dafür, dass man dranbleibt, statt sich unterwegs zu fragen, ob man nicht einfach schon jetzt umdrehen könnte.

© Getty Images

2. Hyrox: Der Trend bleibt und wird noch größer

Hyrox ist 2025 schon durch die Decke gegangen und 2026 wird es noch intensiver. Für alle, die richtig motiviert sind und ein gemeinschaftliches „Wir sterben hier, aber zusammen!“ lieben, ist Hyrox perfekt. Der Trend geht weiter weg von klassischen Fun-Kursen und hin zu intensiveren Gruppenerlebnissen. Denn: Allein trainieren ist toll, aber zusammen wird man nicht nur besser, sondern hat auch noch mehr Spaß.

© Getty Images

3. Trail-Running: Für alle, die Laufen wirklich lieben

Trail-Running ist für diejenigen, denen 10 km auf Asphalt einfach nicht mehr reichen. Unbefestigte Wege, Hügel, Höhenmeter, das volle Programm. Bergauf wird es knackig, bergab fühlt man sich wieder wie ein Kind, das einen Hügel runterrennt. Der Mix aus Natur, Herausforderung und Flow macht Trail-Running 2026 zu einem echten Highlight für ambitionierte Läufer:innen.

© Getty Images

4. Padel: Sport mit Suchtfaktor

Ja, Padel ist immer noch überall und nein, 2026 wird das nicht abflachen. Die Mischung aus Tennis und Squash bleibt uns erhalten, weil es einfach süchtig macht. Leicht zu lernen, schwer zu meistern, perfekt für jedes Alter und ideal für alle, die Teamsport mögen, aber nicht nonstop rennen wollen.

© Getty Images

5. Gravel-Biking: Freiheit auf zwei Rädern

Der Radsport erfindet sich gerade neu mit Gravel-Bikes. Sie können auf Asphalt fahren, aber auch über Waldwege, Schotter und Feldstraßen düsen. Perfekt für alle, die die Natur lieben, Abwechslung suchen oder gern mal abseits der klassischen Routen unterwegs sind. Gravel-Biking ist 2026 die ideale Alternative zu Rennrad oder Mountainbike und bringt ordentlich Abenteuergefühl in die Wochenendtouren.

© Getty Images

2026 wird sportlich, vielfältig und richtig aufregend.