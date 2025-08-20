Pollen-Alarm 2025: Deshalb ist die Allergie jetzt so schlimm wie nie

Ihre Nase läuft ununterbrochen, die Augen jucken und Niesen ist Dauerprogramm? Kein Wunder: Heuer ist die Pollensaison besonders heftig. Neue Pflanzen, späte Blütezeiten und Rekordwerte machen diesen Sommer & Herbst zu einer wahren Qual für Allergiker:innen.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in diesem Sommer und Herbst besonders oft mit Taschentüchern unterwegs sind, sind Sie nicht allein. Viele Menschen plagen sich gerade wieder mit tränenden Augen, laufender Nase und endlosen Niesattacken herum – kurz gesagt: Die Pollenallergie ist wieder auf dem Vormarsch. Doch warum eigentlich so heftig gerade jetzt?

Mehr Betroffene denn je

Zuerst die schlechte Nachricht: Allergien nehmen insgesamt zu. Mittlerweile leidet schon mehr als ein Drittel der Bevölkerung an irgendeiner Form von Allergie. Neben den „Klassikern“ wie Gräsern und Birken tauchen auch neue Auslöser auf – zum Beispiel Olivenbäume. Klingt nach Urlaub in Südeuropa, wächst aber inzwischen auch auf heimischen Dachterrassen und in Gärten. Für viele bedeutet das: neue Beschwerden, wo man früher keine hatte.

Späte Blüte, lange Saison

Ein großes Problem in diesem Jahr ist der Beifuß. Normalerweise startet seine Saison Anfang Juli, diesmal aber erst Mitte Juli – und das zieht die Blütezeit weiter nach hinten. Hauptsaison ist Mitte August, aber durch „Neophyten“ wie den Kamtschatka-Beifuß verlängert sich die Pollensaison mittlerweile bis in den Herbst hinein. Der Pollenservice der MedUni Wien hat sogar gemessen, dass die Belastung durch Beifuß im Herbst 2024 dreimal so hoch war wie im Sommer. Das heißt für Allergiker:innen: keine Pause, sondern Dauerstress für Nase und Augen.

Ragweed – das große Spät-Sommer-Problem

Und als wäre das nicht genug, startet jetzt auch noch das Ragweed richtig durch. Diese Pflanze ist eng verwandt mit Beifuß, ebenfalls hoch allergen – und ihre Pollensaison dauert von August bis Oktober. Wegen der Trockenheit im Frühsommer kommt die Blüte heuer etwas später, aber das macht die Situation nicht unbedingt besser: Wenn Ragweed loslegt, reicht schon eine geringe Pollenkonzentration, um die typischen Heuschnupfensymptome auszulösen.

Neue und unterschätzte Auslöser

Allergologin Patricia Steinwender berichtet gegenüber dem ORF Steiermark, dass 2025 überhaupt ein starkes Allergiejahr ist – mit vielen Patient:innen, die besonders heftige Beschwerden hatten. Und es sind nicht nur die bekannten Pflanzen, die Ärger machen:

Olivenbäume: eigentlich mediterran, aber mittlerweile auch in Österreich angekommen.

Esche: verwandt mit dem Olivenbaum und schon länger ein bekannter Allergieauslöser.

Brennnesseln: bisher kaum beachtet, lösen aber ebenfalls allergische Reaktionen aus.

Fazit: Warum es gerade jetzt so schlimm ist

Mehr Menschen haben Allergien als früher.

Neue Pflanzenarten breiten sich aus und verlängern die Saison.

Beifuß und Ragweed blühen spät – und das besonders stark.

Auch „unverdächtige“ Pflanzen wie Brennnesseln oder Oliven machen immer mehr Probleme.

Wenn Sie also im Moment das Gefühl haben, dass die Pollen Sie besonders heftig erwischen: Das liegt nicht an Ihnen, sondern daran, dass die Natur gerade auf Hochtouren läuft – und unser Immunsystem ordentlich zu kämpfen hat.