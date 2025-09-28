Wiesn-Kater? Die besten Tricks, um den Brummschädel loszuwerden

Das Bier fließt in Strömen, die Stimmung ist ausgelassen und die Freude über das Oktoberfest kennt keine Grenzen – zumindest bis zum nächsten Morgen. Dann meldet sich der Kater. Wir verraten die besten Tricks, wie Sie nach einer durchzechten Wiesn-Nacht schnell wieder auf den Beinen stehen.

Beim Oktoberfest wird gerne mal über die Stränge geschlagen. Doch die wilde Wiesn-Nacht endet für viele nicht selten mit einem bösen Erwachen: Der Schädel brummt, der Magen rebelliert, und der Raum dreht sich. Aber keine Sorge: Mit den richtigen Tipps und Tricks lässt sich der Kater schnell in die Flucht schlagen. Wir haben für Sie die besten Methoden zusammengestellt, damit der Tag danach nicht zum Albtraum wird.

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Die richtige Grundlage

© Getty Images

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Wiesn-Tag beginnt schon beim Frühstück! Wer sich in den Abend feiert, sollte nicht mit leerem Magen unterwegs sein. Essen Sie etwas, das Ihren Magen schützt und dem Alkohol entgegenwirkt. Setzen Sie auf Vollkornprodukte, Eier oder Nüsse. Die Grundlage hilft, dass der Alkohol langsamer in den Blutkreislauf gelangt – und Sie nicht schon nach dem dritten Bier „ein wenig zu viel“ haben.

Wasser, Wasser, Wasser

Der ultimative Fehler: Zu viel Bier, zu wenig Wasser! Alkohol entzieht dem Körper jede Menge Flüssigkeit, und das führt zu Dehydrierung. Die Folge: Kater! Ab sofort heißt die Devise: Trinken Sie während der Party immer ein Glas Wasser zwischen den Bieren. Und nach der Feier? Unbedingt vor dem Schlafen noch zwei große Gläser Wasser hinterherschütten! Ihr Kopf wird es Ihnen danken.

Elektrolyte retten den Tag

Alkohol macht nicht nur durstig, sondern auch noch schwach. Um den Kreislauf zu stabilisieren und den Körper wieder auf Vordermann zu bringen, setzen Wiesn-Profis auf Elektrolyte! Diese kleinen Helfer gibt’s in speziellen Getränken aus der Drogerie oder als Brausetabletten. Oder greifen Sie zu Kokoswasser, das wirkt wahre Wunder und ist reich an Mineralstoffen.

Frische Luft

© Getty Images

Ein Spaziergang im Freien, auch wenn es nur ein kurzer „Kopf-frei-Gang“ ist, kann wahre Wunder wirken. Der Kreislauf wird angeregt, die Symptome von Übelkeit und Schwindel können gelindert werden und das Gefühl von Frische breitet sich im Körper aus. Wenn Sie gerade nicht auf den Beinen sein wollen, können Sie auch einfach ein Fenster öffnen, um den Raum mit frischer Luft zu durchfluten.

Konter-Bier? Finger weg!

Wer schon einmal von der „Konter-Bier“-Taktik gehört hat, weiß, dass sie weit verbreitet ist. Doch Vorsicht! Das ist genau der falsche Weg, um sich von den Folgen der Wiesn zu erholen. Zwar könnte der Alkohol kurzfristig den Kater „betäuben“, aber langfristig macht er die Dehydrierung und den Kreislaufstress nur noch schlimmer. Der Körper braucht jetzt vor allem Flüssigkeit und Nährstoffe, keine zusätzliche Belastung durch mehr Alkohol.

Kater-Killer-Nahrung

Es gibt einige Superfoods, die Ihre Kater-Symptome fast im Alleingang vertreiben können. Zum Beispiel:

Bananen : Sie sind voll von Kalium, einem wichtigen Elektrolyt, das nach einer durchzechten Nacht oft im Körper fehlt.

: Sie sind voll von Kalium, einem wichtigen Elektrolyt, das nach einer durchzechten Nacht oft im Körper fehlt. Ingwer : Hilft hervorragend gegen Übelkeit und beruhigt den Magen. Ingwertee oder ein kleines Stück frischer Ingwer können wahre Wunder wirken.

: Hilft hervorragend gegen Übelkeit und beruhigt den Magen. Ingwertee oder ein kleines Stück frischer Ingwer können wahre Wunder wirken. Honig: Die Süße des Honigs hilft, den Blutzuckerspiegel wieder zu stabilisieren und gibt einen Energieschub, ohne den Magen unnötig zu belasten.

Die Süße des Honigs hilft, den Blutzuckerspiegel wieder zu stabilisieren und gibt einen Energieschub, ohne den Magen unnötig zu belasten. Eier: Sie enthalten Cystein, das hilft, den Alkoholabbau im Körper zu fördern und die Leber zu unterstützen.

Mit diesen Tricks hat der Kater keine Chance!