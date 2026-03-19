Yanneck und Anna haben beim Kuss-Shooting ordentlich Gas gegeben.

Das Kuss-Shooting auf einem Waldsee wurde in der aktuellen Folge von GNTM zur echten Feuerprobe . Unter der Regie von Heidi Klum und Fotograf Vijat Mohindra mussten die Paare im Regen auf einem Ruderboot Intimität vorgaukeln – oder sogar mehr.

© Getty

Mehr zum Thema

Ice Breaker

Bei Antonia (19) und Louis (23) sprühten die Funken sofort. „Eine Kussszene ist natürlich ein Ice Breaker“, gab Antonia offen zu. Auch Anna (22) und Yanneck (24) kamen sich nach anfänglicher Distanz näher und berichteten von „sehr vielen guten Kussmomenten“.

„Intimate Teaching“

Um die Models auf die körperliche Nähe vorzubereiten, bat Schauspielerin und Coachin Nina Rausch zum „Intimate Teaching“. Hierbei ging es vor allem darum:

Grenzen setzen : Die Models lernten, ihre eigenen Komfortzonen wahrzunehmen.

: Die Models lernten, ihre eigenen Komfortzonen wahrzunehmen. Emotionen zeigen : Der Moment kurz vor dem Kuss sollte für die Kamera perfektioniert werden.

: Der Moment kurz vor dem Kuss sollte für die Kamera perfektioniert werden. Partnerwahl: Anika (27) betonte dabei, dass die Dynamik für sie persönlich mit einem männlichen Partner besser funktioniere.

Zu heftig?

Ob aus dem professionellen Knistern vor der Kamera nun echte Gefühle auf der einsamen Ranch entstehen, wird die Zeit in Kalifornien zeigen. Klar ist: Das Eis zwischen den Geschlechtern ist nach diesem nassen Shooting endgültig gebrochen. Die Fans fanden es teilweise zu heftig, wie auf Insta zu lesen ist: "Ich fühl mich wie 12 beim zugucken - super unangenehm"