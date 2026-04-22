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Mario Adorf: So verabschiedet sich die Welt von der Schauspiellegende
© Getty Images

Trauerfeier

Mario Adorf: So verabschiedet sich die Welt von der Schauspiellegende

22.04.26, 09:03
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Trauerfeier am 2. Mai geplant - Beisetzung in Saint-Tropez.

Freunde, Kollegen und Bekannte wollen am 2. Mai bei einer Trauerfeier in München von Schauspieler Mario Adorf Abschied nehmen.

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Die Trauerfeier nur für geladene Gäste ist in der Kirche St. Michael geplant, wie Adorfs Manager Michael Stark mitteilte.

Beigesetzt werden soll der am 8. April im Alter von 95 Jahren gestorbene Adorf jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort Saint-Tropez. Adorfs Witwe Monique Faye stammt aus Südfrankreich. Das Ehepaar lebte in Paris, Adorf war dort auch gestorben. Zuvor berichtete die "Bild"-Zeitung.

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