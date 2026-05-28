Der 27-Jährige zeigte sich beim legendären „Indy 500“-Rennen erstmals verliebt mit seiner neuen Freundin Clara Ramos.

Lange Zeit war das Liebesleben von Mick Schumacher ein gut gehütetes Geheimnis, über das viel gemunkelt wurde. Nun setzt der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher den Spekulationen ein Ende und präsentiert sich stolz Hand in Hand mit einer neuen Frau an seiner Seite in der Öffentlichkeit.

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Liebes-Debüt in Indianapolis

Mick Schumacher kam am Wochenende nicht allein zur feierlichen Siegerehrung beim geschichtsträchtigen „Indy 500“-Rennen in den USA. In Indianapolis wurde der 27-Jährige als bester Rookie ausgezeichnet und nutzte den großen Moment im Rampenlicht, um seine neue Partnerin vorzustellen. Das Paar zeigte sich top gestylt der Presse: Er im schicken grünen Anzug, sie im eleganten schwarzen Glitzerkleid.

Wer ist die neue Frau?

Bei der neuen Flamme des Rennfahrers handelt es sich um die 25-jährige Portugiesin Clara Ramos. Für ihren Mick ist der hübschen Brünetten offenbar kein Weg zu weit, denn eigentlich lebt sie derzeit im spanischen Barcelona.

Die neue Frau an Micks Seite ist ein echtes Multitalent:

Die Ausbildung: Sie ist Studentin und promoviert aktuell in Kunstgeschichte.

Die Musik: Sie spielt Geige und ist als Geigerin sowie Violinistin aktiv.

Das Business: Sie arbeitet erfolgreich als Model und Influencerin.

Liebesgerüchte

Bereits im Februar wurde der Rennfahrer mit ihr eng umschlungen auf Mallorca gesichtet. Damals machten zwar wilde Spekulationen über eine Liaison die Runde, bestätigt wurden diese von den beiden jedoch nie. Seit März gibt Schumacher beruflich auf den Rennstrecken in den USA Gas, wo ihn Clara laut Berichten bereits mehrfach besucht hat.

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Neues Kapitel nach Trennung

Zuvor war der Schumacher-Sohn zwei Jahre lang mit dem dänischen Model Laila Hasanovic liiert, von der er sich im Frühjahr 2025 trennte. Nach Medienberichten wurde der Sportler danach auf der Promi-Dating-App Raya gesichtet – dieses Kapitel ist nun endgültig Geschichte. Obwohl der 27-Jährige seine neue Liebe selbst nicht kommentiert, sprechen die gemeinsamen Bilder eine eindeutige Sprache.