Mit 53 Jahren: Jenny Elvers zeigt ihren trainierten Traum-Body auf Instagram

Jenny Elvers zeigt sich auf Instagram von einer neuen Seite. Die Schauspielerin präsentiert ihren Fans aktuelle Bikini-Fotos und spricht offen über ihre Fitness.

Jenny Elvers teilt auf Instagram derzeit neue Einblicke aus ihrem Leben – darunter auch Fotos im Bikini. Die Schauspielerin und Reality-TV-Teilnehmerin zeigt sich auf ihrem Profil mit rund 100.000 Followern deutlich freizügiger als zuvor. Auf ihrem Account veröffentlichte die 53-Jährige bereits zwei Beiträge mit Bikini-Bildern. Während der erste Beitrag einem Reel mit mehreren Fotos aus ihrem Urlaub gleicht, zeigt das zweite Video einen einzelnen Schnappschuss von ihr in einem knappen Badeanzug.

Badeanzug im Trend

Der Badeanzug ist eisblau und mit goldenen Elementen im Bereich der Körpermitte und des Dekolletés versehen. In ihrem Beitrag schreibt Jenny Elvers dazu: "Bin ja mehr der Sommertyp". Im Interview mit RTL erklärt die Schauspielerin, dass sie aktuell sehr zufrieden mit ihrer körperlichen Form ist. "Mir geht es im Moment richtig gut und ja, ich bin ziemlich stolz auf meine aktuelle Form. Ich mache viel Sport und das sieht man, daher bin ich richtig fit."

Freude über Bikini-Fotos

Die 53-Jährige zeigt sich glücklich über ihr aktuelles Körpergefühl. "Ich mag es, mich wieder im Bikini zu sehen", sagt sie. Unter den Beiträgen sammeln sich bereits zahlreiche Kommentare von Fans. Worte wie „Einfach nur wunderschön“ oder „heiß“ finden sich dort. Weitere Bikini-Bilder könnten laut Bericht künftig folgen.