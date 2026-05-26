Anne Hathaway macht Krankheit öffentlich: "War halb blind"

Anne Hathaway hat lange geschwiegen. Jetzt spricht die Schauspielerin erstmals über eine Augenerkrankung, die ihr Leben über Jahre stark beeinflusste.

Hollywood-Star Anne Hathaway (43) macht eine persönliche Geschichte öffentlich. Über Jahre lebte sie mit einer Augenerkrankung, die ihr Sehvermögen stark einschränkte. Nun spricht sie erstmals offen darüber, dass sie an einem früh einsetzenden Katarakt, dem sogenannten grauen Star, litt.

Meryl Streep und Anne Hathaway als Dreamteam auf den Red Carpets und im Film. © Disney

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Sehverlust über Jahre

Im Podcast „Popcast“ beschreibt Hathaway die Auswirkungen der Krankheit. „Es beeinträchtigte mein Sehvermögen so stark, dass ich auf dem linken Auge praktisch blind war und mich schließlich einer Operation unterziehen musste.“ Die Erkrankung begleitete sie rund zehn Jahre lang, zwischen ihrem 30. und 40. Lebensjahr.

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„Zehn Jahre halb blind“

Erst im Nachhinein habe sie erkannt, wie stark sie eingeschränkt war. „Mir war gar nicht klar, wie schlimm es geworden war, bis ich endlich wieder das gesamte Spektrum sehen konnte.“ Ihr Fazit fällt deutlich aus: „Ich war zehn Jahre lang halb blind.“

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Neues Lebensgefühl danach

Nach der Operation veränderte sich vieles für die Schauspielerin. „Ich weiß das Sehen jetzt sehr zu schätzen“, sagte Hathaway. „Denn ich habe buchstäblich jeden Tag das Gefühl: Wenn ich aufwache und so sehen kann, wie ich es tue, ist das ein Wunder.“

Meryl Streep und Anne Hathaway © Getty

Reaktionen und Belastung

Die Offenheit der Schauspielerin sorgt bei Fans für Reaktionen. Während einige geschockt reagieren, äußern sich andere mit Kommentaren im Netz. Hathaway selbst erklärte, dass die Erkrankung ihr Nervensystem stark belastet und für viel Stress gesorgt habe. Seit der Operation habe sie sich jedoch „wieder beruhigt“.