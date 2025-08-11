Erste Bilder vom "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Revival

Die Dreharbeiten für das "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Revival sind in vollen Gange. Dank Set-Fotos können die Fans erste Einblicke erhaschen.

Nach jahrelangen Falschmeldungen und Gerüchten haben die Fans der Kultserie "Buffy – Im Bann der Dämonen" im Februar 2025 endlich die langersehnte Nachricht bekommen. Es geht weiter. Ebenfalls kehrt Sarah Michelle Gellar als Buffy Summers zurück.

Gerade finden die Dreharbeiten der Pilotfolge für den Streamingdienst Hulu statt. Auf dem X-Konto @buffys wurden die ersten Bilder vom Set veröffentlicht. Darin trägt Gellar ein rotes Kleid. Um welche Szene es sich bei den Fotos handelt, ist derzeit unbekannt.

Kein Whedon

Handlungstechnisch ist aktuell ebenfalls wenig bekannt. Die einzige Info ist, dass diesmal Buffy eine neue Jägerin, gespielt von Ryan Kiera Armstrong (bekannt aus Skeleton Crew), ausbildet.

Die Regie führt die Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao. Als Showrunner dienen Nora und Lilla Zuckermann. Joss Whedon wird daran nicht beteiligt sein.

Unzählige Skandale

Whedons Ruf ist nach mehreren Missbrauchsvorwürfen an den Sets von "Buffy – Im Bann der Dämonen" und "Angel" sowie seinem Verhalten bei den Neuaufnahmen von "Justice League" stark beschädigt. Ebenfalls gerieten Gellar und Whedon aneinander. Seine Beteiligung am Franchise hielt sie von einer früheren Rückkehr ab.

Da Whedon an der Neuauflage nicht mehr beteiligt ist, eröffnete es das Comeback von Gellar. Sie nimmt bei der Fortsetzung die Rolle der ausführenden Produzentin an.