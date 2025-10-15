Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Georgina Rodriguez
© Getty Images

Mega-Summen

Georgina, Victoria & Co: Diese Summen cashen Spielerfrauen pro Insta-Posting

15.10.25, 09:57
Teilen

Diese Ladys sind längste nicht mehr nur die Frauen von, sondern echte Playerinnen, was Marketing angeht.

Schönes Beiwerk zu sein war gestern. Heutzutage wollen sich sogenannte "Spielerfrauen", gemeint sind die Partnerinnen erfolgreicher Kicker, selber eine Karriere aufbauen.

Mehr zum Thema

Und das soll einige äußerst lukrativ gelingen. Gutes Beispiel ist  Victoria Beckham , die hatte eine Karriere als Sängerin, lange bevor ihr Partner David zum Fußballsuperstar wurde. Jetzt ist sie erfolgreiche Modedesignerin, Netflix hat soeben eine Doku von ihr und ihrem Werdegang veröffentlicht.

Lesen Sie auch

So viel verdienen Spielerfrauen auf Social Media

  • Georgina Rodríguez (Verlobte von Cristiano Ronaldo) hat 70.500.000 Follower und casht bis zu 64.335,13 € - pro Beitrag!

  • Antonela Roccuzzo (Frau von Lionel Messi) hat 40.100.000 Follower  und soll um die 38.292,68 € bekommen.

  • Becky G (Partner: Sebastian Lletget), hat 36.900.000 Follower und bekommt um die 35.551,37 €-  pro Beitrag.

  • Victoria Beckham ( David Beckham ) folgen 32.900.000 Menschen und ihr Konto wird mit 32.124,73 € gefüllt, wenn sie postet.

  • Perrie Edwards (Partner: Alex Oxlade-Chamberlain) hat 18.000.000 Follower und casht 19.360,50 €

Rangliste

Dieses Ranking hat nun casino.org veröffentlicht. Es wurde untersucht, wer am erfolgreichsten ist, die meisten Follower hat und wie viel schätzungsweise pro Posting eingenommen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden