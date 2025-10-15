Georgina, Victoria & Co: Diese Summen cashen Spielerfrauen pro Insta-Posting

Diese Ladys sind längste nicht mehr nur die Frauen von, sondern echte Playerinnen, was Marketing angeht.

Schönes Beiwerk zu sein war gestern. Heutzutage wollen sich sogenannte "Spielerfrauen", gemeint sind die Partnerinnen erfolgreicher Kicker, selber eine Karriere aufbauen.

Und das soll einige äußerst lukrativ gelingen. Gutes Beispiel ist Victoria Beckham , die hatte eine Karriere als Sängerin, lange bevor ihr Partner David zum Fußballsuperstar wurde. Jetzt ist sie erfolgreiche Modedesignerin, Netflix hat soeben eine Doku von ihr und ihrem Werdegang veröffentlicht.

So viel verdienen Spielerfrauen auf Social Media

Georgina Rodríguez (Verlobte von Cristiano Ronaldo) hat 70.500.000 Follower und casht bis zu 64.335,13 € - pro Beitrag!

Antonela Roccuzzo (Frau von Lionel Messi) hat 40.100.000 Follower und soll um die 38.292,68 € bekommen.

Becky G (Partner: Sebastian Lletget), hat 36.900.000 Follower und bekommt um die 35.551,37 €- pro Beitrag.

Victoria Beckham ( David Beckham ) folgen 32.900.000 Menschen und ihr Konto wird mit 32.124,73 € gefüllt, wenn sie postet.

Perrie Edwards (Partner: Alex Oxlade-Chamberlain) hat 18.000.000 Follower und casht 19.360,50 €

Dieses Ranking hat nun casino.org veröffentlicht. Es wurde untersucht, wer am erfolgreichsten ist, die meisten Follower hat und wie viel schätzungsweise pro Posting eingenommen wird.