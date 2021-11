Lindsay Lohan ist verlobt

Lindsay Lohan hat in einem überschwänglichen Post auf Instagram angekündigt, dass sie mit ihrem Freund Bader S. Shammas verlobt ist.

Der Hollywood-Star teilte die Neuigkeiten mit ihren 9,7 Millionen Followern und postete ein Trio von verliebten Schnappschüssen. "Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft", schwärmte die Schauspielerin unter ihrem Posting

Schauspiel-Comeback

Disney-Darling Lindsay Lohan (35) machte in den letzten Jahren vor allem wegen Drogen- und Alkoholmissbrauch und diversen Skandalen Schlagzeilen. Jetzt ist sie wieder zurück vor der Kamera. Netflix kündigte die Produktion ihrer neuen Weihnachtsromantik bereits im Mai an. Lindsay spielt darin eine "frisch verlobte, verwöhnte Hotelerbin", die nach einem Skiunfall eine Amnesie bekommt und sich "in den Tagen vor Weihnachten in der Obhut eines gutaussehenden Lodgebesitzers und seiner frühreifen Tochter befindet".