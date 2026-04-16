TV-Ärztin erlitt Schlaganfall während Dreharbeiten

Die weltberühmte US-Dermatologin Sandra Lee, besser bekannt als Dr. Pimple Popper, schockiert ihre Fans: Während eines TV-Drehs im November 2025 erlitt die 55-Jährige einen schweren Schlaganfall. Nun spricht sie über die dramatischen Minuten.

"Ich hatte etwas, das ich für eine Hitzewallung hielt. Ich schwitzte extrem und fühlte mich nicht wohl", beschreibt der TV-Star im Gespräch mit dem US-Magazin "People" erste Anzeichen damals. Doch an diesem Tag habe Lee weitergearbeitet. Bei einem TV-Dreh kamen Schmerzen im Bein, Sprachprobleme und Lähmungserscheinungen im Arm dazu. "Mir fiel auf, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auszudrücken und deutlich zu artikulieren. Ich dachte: 'Habe ich einen Schlaganfall?'", erzählt Lee.

Ihr Vater schickte die 55-Jährige schließlich zur Notaufnahme. Ein MRT bestätigte schließlich den Verdacht, dass es ein Schlaganfall war. "Im Grunde ist ein Teil meines Gehirns abgestorben", erzählt Lee.

Die beliebte Ärztin musste die Arbeit für zwei Monate ruhen lassen, um ihre Artikulationsfähigkeit in einer Therapie zurückzugewinnen. Heute, knapp ein halbes Jahr später, geht es der Hautärztin wieder besser und sie steht bereits wieder für neue Folgen vor der Kamera.

Auch junge Menschen sind gefährdet

Dass ein Schlaganfall kein reines Altersthema ist, zeigt DSDS-Teilnehmerin Noemi Stefaniak (23). Sie traf die Diagnose bereits mit 20 Jahren nach einer Lungenentzündung. Trotz Lähmungen und Gleichgewichtsverlust kämpfte sie sich zurück. Während Lee wieder voll arbeitet, betont Stefaniak, dass sie wohl nie wieder ganz die Alte sein wird – doch das Singen gab ihr die nötige Kraft.