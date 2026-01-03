Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Alex Beer
© Pamela Russmann

Historienkrimi

Felix Blom: Grauen der Vergangenheit

Von
03.01.26, 15:11
Teilen

FELIX BLOM - TOD IN DER SPREE ist Band drei der beliebten Reihe. 

Die Liste der Auszeichnungen, für die  Krimiautorin Alex Beer  (mit bürgerlichem Namen Daniela Larcher) mit ihren Texten nominiert war, oder die sie gewonnen hat, ist lang und eindrucksvoll: Fine Crime Award, Leo-Perutz-Preis oder der Crime Cologne Award.

Mehr zum Thema

Felix und Mathilde werden eingeholt

Ihr neuester Wurf, Felix Blom – Mord an der Spree, ist bereits Teil drei dieser Reihe. Felix Blom ist ein charmanter Gauner, der seine Vorzüge hat und besondere Fähigkeiten entwickelt. In Band eins der Reihe kam er nach Jahren aus dem Gefängnis spaziert und fand eine gänzlich neue Welt vor. Mittlerweile hat sich Felix zum Privatdetektiv gemausert und mit seiner Partnerin, der Ex-Prostituierten Mathilde, löst er mit harter Arbeit kleine Fälle im Berlin Ende des 19. Jahrhunderts. Dieses Mal dreht sich alles um einen Mordfall, der mit dem Verschwinden einer Freundin von Mathilde vor mittlerweile neun Jahren zusammenhängt...

Vergnüglich

Felix Blom ist der Gentleman unter den historischen Figuren, ein gewitztes Kerlchen, das mit Mathilde eine ebenbürtige Partnerin an der Seite hat. Beer fängt die historische Atmosphäre ideal ein, zeichnet scharf ihre agierenden Charaktere und die Spannung kommt auch nie zu kurz. Sehr vergnüglich!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden