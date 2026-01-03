Felix Blom: Grauen der Vergangenheit

FELIX BLOM - TOD IN DER SPREE ist Band drei der beliebten Reihe.

Die Liste der Auszeichnungen, für die Krimiautorin Alex Beer (mit bürgerlichem Namen Daniela Larcher) mit ihren Texten nominiert war, oder die sie gewonnen hat, ist lang und eindrucksvoll: Fine Crime Award, Leo-Perutz-Preis oder der Crime Cologne Award.

Felix und Mathilde werden eingeholt

Ihr neuester Wurf, Felix Blom – Mord an der Spree, ist bereits Teil drei dieser Reihe. Felix Blom ist ein charmanter Gauner, der seine Vorzüge hat und besondere Fähigkeiten entwickelt. In Band eins der Reihe kam er nach Jahren aus dem Gefängnis spaziert und fand eine gänzlich neue Welt vor. Mittlerweile hat sich Felix zum Privatdetektiv gemausert und mit seiner Partnerin, der Ex-Prostituierten Mathilde, löst er mit harter Arbeit kleine Fälle im Berlin Ende des 19. Jahrhunderts. Dieses Mal dreht sich alles um einen Mordfall, der mit dem Verschwinden einer Freundin von Mathilde vor mittlerweile neun Jahren zusammenhängt...

Vergnüglich

Felix Blom ist der Gentleman unter den historischen Figuren, ein gewitztes Kerlchen, das mit Mathilde eine ebenbürtige Partnerin an der Seite hat. Beer fängt die historische Atmosphäre ideal ein, zeichnet scharf ihre agierenden Charaktere und die Spannung kommt auch nie zu kurz. Sehr vergnüglich!