Ostwald: Bunt, köstlich & gesund

Die New Yorker Foodcoachin ist weder zurück.

Bunt und saftig geht es auf dem Instagram-Account von Svenja Ostwald zu: Die gebürtige Deutsche, die seit 2015 in New York lebt, setzt zwar auf Routinen (genial sind ihre Meal-Prep-Ideen!), die sind allerdings gar nicht fad und starr, sondern inspirierend.

Gut auf sich schauen ist im Fokus

Einfach. Das Motto der Ernährungscoachin: „Healthy made easy.“ Und genau das setzt sie nun auch in ihrem neuen Buch um. Zusammen mit Ärztin Sibylla Krane zeigt sie in Truly Feel Your Best, warum es in jedem Alter (und besonders ab Mitte 30) wichtig ist, gut auf sich zu schauen. Stichwort Hormone und (Peri-)Menopause.

Im Gespräch mit oe24 fasst Ostwald zusammen, worum es geht: „Weniger Regeln, mehr Verständnis. Weniger Dogmen, mehr Qualität. Und immer die Frage: Was stärkt mich – heute, in meiner aktuellen Lebensphase?“

Umsetzbar

Den belehrenden Zeigefinger findet frau beim Duo Ostwald Krane nicht, sie sind eher wie Freundinnen, die uns entschlossen und freudvoll an der Hand nehmen möchten, weil sie uns wichtige Erkenntnisse zeigen wollen. Das Buch bietet einerseits theoretisches Wissen darüber, was sich in Frauenkörpern abspielt, andererseits einen praktischen Teil, der sofort zur Umsetzung einlädt. So gibt es keine Ausreden mehr.